Старий БТР став роботом-бомбою: як ЗСУ провернули хитрий трюк проти росіян

Стара радянська бронетехніка, яка давно не відповідає вимогам сучасної війни, може отримати зовсім несподівану роль на полі бою. Саме так українські військові використали БТР-60, перетворивши його на дистанційно керовану машину для удару по російських позиціях.

Військовий експерт United Unmanned Systems Юліан Рьопке в ексклюзивному інтерв'ю для War & Politics 24 пояснив, як ЗСУ вдалося перехитрити росіян за допомогою такого рішення та чому цей прийом не можна використовувати необмежено.

Як ЗСУ дали нове життя старому БТР?

Третя штурмова бригада використала радянські БТР-60 під час операцій біля Нового та Катеринівки. Машини дистанційно керувалися та були начинені протитанковими мінами ТМ-62.

Вони зробили це двічі з БТР-60, що дуже цікаво,

– заважив Рьопке

Ідея полягала у тому, щоб створити для російських військових враження, нібито до їхніх позицій наближається звичайна українська бронемашина з піхотою. Росіяни очікували, що всередині БТР перебувають українські військові, тому дозволили машині наблизитися до позицій.

Чого вони не знали, так це того, що це були не українські солдати, а дистанційно керований БТР-60, про який ви згадували, начинений десятками протитанкових мін ТМ-62,

– додав експерт.

Після цього бронемашину використали для удару по російських укріпленнях.

Повна розмова з Юліаном Рьопке: дивитись відео

Чому росіяни не знищили БТР одразу?

Рьопке вважає, що ключову роль зіграла саме несподіваність такого застосування. Російські військові могли сприйняти БТР як звичайну штурмову машину й розраховували знищити її разом із піхотою.

Якби росіяни знали, що це може бути самохідний вибуховий пристрій, тобто роботизована машина-бомба, вони б обстріляли її заздалегідь і спробували знищити, і, швидше за все, це б спрацювало,

– заважив аналітик.

Тому, на думку експерта, головною перевагою такого рішення була не сама стара бронетехніка, а ефект несподіванки.

Чи можна використовувати цей прийом масово?

Рьопке наголошує, що БТР-60 є старою та вразливою машиною. Тому перетворення таких бронетранспортерів на безпілотні ударні системи не варто сприймати як універсальне рішення.

Він зазначив, що такий підхід уже спрацював у двох випадках, однак повторювати його десятки разів навряд чи вдасться.

Це не спрацює 20 чи 100 разів. Це спрацює іноді, і це дійсно спрацювало,

– пояснив Рьопке.

За словами Рьопке, БТР-60 став лише одним із нестандартних рішень, які Третя штурмова використовує на полі бою. Свіжі повідомлення Третього армійського корпусу також вказують, що роботизовані БТР-60 були частиною ширшого застосування наземних безпілотних систем під час операції "Вівальді".