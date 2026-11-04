Три FPV під крилами: в Україні показали бюджетний літак-матку Чомга

Українська компанія "Укрспецдронпром" представила багатофункціональний безпілотник "Чомга", який може працювати розвідником, бомбером або літаком-маткою для ударних FPV-дронів і повітряних перехоплювачів. Апарат здатний нести до 15 кілограмів корисного навантаження, перебувати в повітрі до півтори години, а базова комплектація коштує від 5 тисяч доларів. Виробник готує платформу до випробувань.

Про новий БпЛА РП7 Chomga представник компанії "Укрспецдронпром" розповів журналістам видання "Оборонка" під час заходу IRON HALLOWEEN PARTY 2026. Розробники створили літакову платформу, яку можна переобладнувати залежно від завдання. Вона здатна переносити менші ударні безпілотники, запускати перехоплювачі або самостійно доставляти бойове навантаження до цілі.

Три FPV-дрони під крилами одного літака

Одна з найцікавіших можливостей "Чомги" полягає у використанні її як дрона-матки. Замість того щоб змушувати невеликі FPV самостійно долати десятки кілометрів, їх можна доставити ближче до району застосування на борту більшого літака.

У такій конфігурації "Чомга" переносить до трьох ударних дронів РП7-10 із бойовою частиною масою один кілограм. Якщо використовувати FPV зі збільшеними акумуляторами, їхня кількість скорочується до двох.

Передбачена також розвідувально-ударна версія РП7 Chomga M-Fly. Вона отримала лазерний цілевказівник, який може працювати на відстані до трьох кілометрів. За задумом розробників, така система дозволить використовувати FPV-дрони з оптичними головками самонаведення для ураження цілей.

Подібна концепція не нова для українського оборонного сектору. Як раніше розповідав Мілітарі 24, українська "КАРА" також здатна перевозити FPV-дрони та виконувати розвідувальні й ударні завдання.

Водночас "Чомга" поки не пройшла дослідно-бойової експлуатації, тому фактичну ефективність її роботи як дрона-матки ще мають перевірити військові.

"Чомга" зможе запускати й дрони-перехоплювачі

Розробники передбачили для платформи ще один сценарій застосування, пов'язаний із протиповітряною обороною. У відповідній конфігурації літак може переносити три зенітні дрони РП7-Zenit, які використовують систему зв'язку SineLink.

За даними виробника, кожен перехоплювач має бойову частину масою 400 грамів, розвиває швидкість до 250 кілометрів на годину, а в режимі форсажу може прискорюватися до 320 кілометрів на годину. Заявлений час польоту становить до 20 хвилин.

Використання літака-носія дозволяє доставити перехоплювачі в потрібний район без витрачання їхнього власного заряду акумулятора на весь шлях від наземної позиції.

Схожий підхід уже випробовують і з пілотованою авіацією. Наприклад, Мілітарі 24 повідомляв про інтеграцію дронів-перехоплювачів на український гелікоптер Мі-8. Проте відомостей про успішні повітряні перехоплення за участі "Чомги" наразі немає.

Що відомо про характеристики та вартість

РП7 Chomga має класичну літакову конструкцію та використовує звичайний зліт і посадку. Для цього потрібна підготовлена ділянка завдовжки до 50 метрів.

Максимальна маса корисного навантаження становить 15 кілограмів. Крейсерська швидкість дорівнює приблизно 75 кілометрам на годину, а максимальна сягає 110 кілометрів на годину. Робоча висота становить до 1500 метрів, тривалість польоту - до 90 хвилин.

Якщо використовувати безпілотник як бомбер із 15-кілограмовим навантаженням, заявлений тактичний радіус становить до 60 кілометрів із поверненням. У варіанті одноразового ударного апарата з такою самою бойовою частиною дальність польоту в один бік оцінюють у 100–125 кілометрів.

Окремо компанія створила полегшену версію "Лайт Чомга", яка може доставляти п'ять кілограмів навантаження на відстань до 80 кілометрів. Для зв'язку передбачені власна аналогова система SkyLoki, а також варіант із супутниковим терміналом Starlink та інтегрованим LTE-модемом.

Вартість комплекту, залежно від системи зв'язку та оснащення, становить від 5 до 7 тисяч доларів. Виробник наголошує й на ремонтопридатності: за його словами, значну частину польових ремонтів можна виконувати звичайним ручним інструментом.

Чому дрони-матки стають дедалі популярнішими

Ідея використовувати великий літак для доставки менших ударних дронів дозволяє розділити два завдання. Носій відповідає за транспортування, а FPV виконує фінальне наведення та ураження цілі. Це особливо актуально для невеликих безпілотників, запас ходу яких обмежений місткістю акумулятора.

Росія також експериментує з такими системами. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, українські військові вже збивали "Шахеди" з FPV-дронами на борту.

Водночас така схема має й недоліки. Літак-носій зазвичай більший за окремий FPV-дрон, тому його легше помітити, а втрата платформи може означати втрату відразу кількох боєприпасів.

Не менш важливим залишається зв'язок. У "Чомзі" розробники відмовилися від ідеї використовувати літак як постійний ретранслятор і натомість створили прив'язний ретранслятор на аеростаті із заявленою автономністю до десяти годин.

Питання стійкості таких систем до радіоелектронної боротьби особливо актуальне. Як пояснював Мілітарі 24 у матеріалі про дрони-матки та "ждунів", ефективність таких платформ значною мірою залежить від збереження керування та каналів передачі відео.

Наразі "Укрспецдронпром" повідомляє про готовність "Чомги" до польотів і веде переговори з військовими підрозділами щодо дослідно-бойової експлуатації. Відомостей про початок серійних постачань або підтверджені бойові результати поки немає.