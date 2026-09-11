Україна укладе першу Drone Deal з Канадою: 30% вироблених безпілотників підуть для ЗСУ

Українська оборонка виходить на новий рівень міжнародної співпраці та запускає масштабне виробництво дронів разом із західними союзниками. Новий формат взаємодії дозволить суттєво наростити постачання високотехнологічного озброєння на фронт.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Що передбачає співпраця України та Канади?

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про запуск Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) Supply Arrangement – національної цифрової платформи, яка об'єднає операторів і кінцевих користувачів із канадською оборонною екосистемою.

Під час візиту в Альберту лідери країн оглянули перші безпілотники у межах цієї програми. За умовами домовленостей, Оттава замовлятиме великі обсяги виробництва, і 30% від усієї виготовленої техніки передаватиметься безпосередньо українським військовим.

Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що зараз триває активна робота над технологіями протидії реактивним "Шахедам", і Україна ділитиметься цими напрацюваннями з партнерами.

Що передбачає формат Drone Deal?

Drone Deal – це новий довгостроковий формат міжнародного військово-технічного співробітництва, ініційований Україною. Він передбачає, що країни-партнери фінансують виробництво українських розробок або спільних підприємств, а також переймають унікальний бойовий досвід українського MilTech.

У межах програми виготовлятимуть широкий спектр оборонних рішень:

безпілотники-перехоплювачі повітряних цілей, ударні та розвідувальні БпЛА (зокрема Vampire, P1-SUN, Shrike, "Гор");

наземні роботизовані комплекси для розмінування, зачистки та логістики;

системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засоби захищеного зв'язку.

Канада – не єдина країна, яка долучилася до такої ініціативи. Серед учасників проєкту вже є Данія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Норвегія та Фінляндія.

Нагадаємо, 10 вересня Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Канади підписав із прем'єр-міністром Марком Карні Декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає поглиблення політичної, економічної та безпекової співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості. Також Україна та Канада домовилися про нові ініціативи у виробництві дронів, співпрацю в галузі ШІ та посилення ППО. Окремо сторони обговорили фінансову підтримку України, допомогу Силам оборони та підготовку енергетики до зими.