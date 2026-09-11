Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Що передбачає співпраця України та Канади?

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про запуск Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) Supply Arrangement – національної цифрової платформи, яка об'єднає операторів і кінцевих користувачів із канадською оборонною екосистемою.

Під час візиту в Альберту лідери країн оглянули перші безпілотники у межах цієї програми. За умовами домовленостей, Оттава замовлятиме великі обсяги виробництва, і 30% від усієї виготовленої техніки передаватиметься безпосередньо українським військовим.

Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що зараз триває активна робота над технологіями протидії реактивним "Шахедам", і Україна ділитиметься цими напрацюваннями з партнерами.

Що передбачає формат Drone Deal?

Drone Deal – це новий довгостроковий формат міжнародного військово-технічного співробітництва, ініційований Україною. Він передбачає, що країни-партнери фінансують виробництво українських розробок або спільних підприємств, а також переймають унікальний бойовий досвід українського MilTech.

У межах програми виготовлятимуть широкий спектр оборонних рішень:

безпілотники-перехоплювачі повітряних цілей, ударні та розвідувальні БпЛА (зокрема Vampire, P1-SUN, Shrike, "Гор");

наземні роботизовані комплекси для розмінування, зачистки та логістики;

системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засоби захищеного зв'язку.

Канада – не єдина країна, яка долучилася до такої ініціативи. Серед учасників проєкту вже є Данія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Норвегія та Фінляндія.

Нагадаємо, 10 вересня Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Канади підписав із прем'єр-міністром Марком Карні Декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає поглиблення політичної, економічної та безпекової співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості. Також Україна та Канада домовилися про нові ініціативи у виробництві дронів, співпрацю в галузі ШІ та посилення ППО. Окремо сторони обговорили фінансову підтримку України, допомогу Силам оборони та підготовку енергетики до зими.