Європейська країна закупила дрони для навчання своїх призовників

Фінляндія переводить підготовку операторів FPV-дронів з окремого напрямку у масштабну систему навчання призовників. Сили оборони країни уклали багаторічний контракт на 14 мільйонів євро з фінською Insta Group, а перші безпілотники військові вже отримали.

Про угоду повідомила Insta Group. Загальна вартість контракту разом з опціями становить 14 мільйонів євро. Дрони спроєктовані, випробувані та виробляються безпосередньо у Фінляндії.

FPV навчать використовувати по всій армії

Нові дрони мають дозволити розгорнути навчання з FPV у всіх підрозділах сухопутних військ бригадного рівня. Insta зазначає, що її системи вже пройшли випробування та були схвалені Силами оборони Фінляндії.

Перші кроки зробили ще восени 2025 року, коли фінських призовників Військової академії почали навчати роботі з FPV. На початку 2026-го підготовку почали поширювати на інші підрозділи.

Тобто FPV у Фінляндії поступово перестає бути спеціальністю невеликої групи операторів і входить до значно ширшої військової підготовки.

Це добре вкладається у загальну тенденцію НАТО. Мілітарі 24 раніше розповідав, як армії Альянсу змінюють навчання і тактику через досвід застосування дронів в Україні. Український фронт показав, що безпілотники впливають уже не на окрему спеціальність, а практично на роботу всіх родів військ.

Фінляндія купує власні дрони

Контракт отримала Insta Group, багаторічний стратегічний партнер фінських Сил оборони. Компанія зараз серійно виготовляє FPV-платформи двох типорозмірів - 7 та 10 дюймів. Insta наголошує, що дрони розроблені з урахуванням північних умов та мають модульну архітектуру, щоб їх можна було адаптувати до різних навчальних і службових завдань.

Причому закуповується не просто певна кількість "літаючих рам". Фінська модель передбачає комплексне забезпечення, куди входять самі платформи, системи керування та зв'язку, підготовка персоналу, обслуговування і підтримка протягом експлуатації.

"Вітчизняне виробництво дронів зміцнює безпеку постачання та підтримує оперативну готовність Сил оборони Фінляндії", - пояснив заступник директора Логістичного командування фінських Сил оборони бригадний генерал Юха-Матті Юлітало.

Український досвід теж присутній

Insta вже працювала з українською безпілотною індустрією. У 2025 році компанія представила Steel Eagle ER, створений у міжнародній кооперації з українським партнером. У самій Insta прямо зазначали, що українська сторона забезпечувала частину безпілотної платформи, а розробка враховувала сучасний досвід застосування дронів.

Відтоді співпраця двох країн стала значно ширшою. Наприклад, Мілітарі 24 нещодавно писав, що у Фінляндії планують виробляти дрони для ЗСУ за технологіями української Airlogix. Фінська Innokas має допомогти перенести українські розробки на місцеву виробничу базу.

Україна і Фінляндія вже переходять до спільного виробництва

За останні місяці таких проєктів стало одразу кілька. Фінська Patria та українська "Генерал Черешня" домовилися рухатися до спільного виробництва безпілотників у Фінляндії. Паралельно Insta співпрацює з українською Tencore у напрямку локалізації наземних роботизованих комплексів TerMIT.

Мілітарі 24 детальніше розповідав, як Україна та Фінляндія переходять від меморандумів до спільного виробництва дронів і наземних роботів.

Тому нинішній контракт на FPV варто розглядати не ізольовано. Фінляндія одночасно будує власне виробництво безпілотників, вчиться на українському бойовому досвіді та переносить роботу з дронами безпосередньо у систему підготовки військових.

FPV стає такою ж навичкою, як інше базове військове обладнання

Ще кілька років тому FPV-дрон сприймався арміями НАТО радше як нішевий інструмент. Українська війна показала іншу реальність: дешевий безпілотник може використовуватися для розвідки, спостереження, доставки обладнання та багатьох інших завдань.

Фінляндія реагує не закупівлею невеликої експериментальної партії, а створенням довгострокової системи. Є національний виробник, багаторічний контракт, технічна підтримка і навчання у підрозділах по всій країні.

Тобто дрони поступово стають для фінського призовника не екзотичною спеціальністю, а ще одним інструментом сучасного солдата.