Об этой сделке сообщила Insta Group. Общая стоимость контракта вместе с опциями составляет 14 миллионов евро. Дроны разработаны, испытаны и производятся непосредственно в Финляндии.

FPV будут обучать использовать во всей армии

Новые дроны должны позволить развернуть обучение работе с FPV во всех подразделениях сухопутных войск бригадного уровня. Insta отмечает, что ее системы уже прошли испытания и были одобрены Силами обороны Финляндии.

Первые шаги были сделаны еще осенью 2025 года, когда финских призывников Военной академии начали обучать работе с FPV. В начале 2026 года подготовку начали распространять на другие подразделения.

То есть FPV в Финляндии постепенно перестает быть специальностью небольшой группы операторов и становится частью гораздо более широкой военной подготовки.

Это хорошо вписывается в общую тенденцию НАТО. "Милитари 24" ранее рассказывал, как армии Альянса меняют учения и тактику из-за опыта применения дронов в Украине. Украинский фронт показал, что беспилотники влияют уже не на отдельную специальность, а практически на работу всех родов войск.

Финляндия закупает собственные дроны

Контракт получила Insta Group, многолетний стратегический партнер финских Сил обороны. Компания сейчас серийно производит FPV-платформы двух типоразмеров – 7 и 10 дюймов. Insta подчеркивает, что дроны разработаны с учетом северных условий и имеют модульную архитектуру, чтобы их можно было адаптировать к различным учебным и служебным задачам.

Причем закупается не просто определенное количество "летающих рам". Финская модель предусматривает комплексное обеспечение, в которое входят сами платформы, системы управления и связи, подготовка персонала, обслуживание и поддержка на протяжении всего срока эксплуатации.

"Отечественное производство дронов укрепляет надежность поставок и поддерживает оперативную готовность Сил обороны Финляндии", – пояснил заместитель директора Логистического командования финских Сил обороны бригадный генерал Юха-Матти Юлитало.

Украинский опыт также присутствует

Insta уже работала с украинской беспилотной индустрией. В 2025 году компания представила Steel Eagle ER, созданный в рамках международного сотрудничества с украинским партнером. В самой Insta прямо отмечали, что украинская сторона обеспечивала часть беспилотной платформы, а разработка учитывала современный опыт применения дронов.

С тех пор сотрудничество двух стран значительно расширилось. Например, "Милитари 24" недавно писал, что в Финляндии планируют производить дроны для ВСУ по технологиям украинской компании Airlogix. Финская компания Innokas должна помочь перенести украинские разработки на местную производственную базу.

Украина и Финляндия уже переходят к совместному производству

За последние месяцы таких проектов появилось сразу несколько. Финская Patria и украинская "Генерал Черешня" договорились о совместном производстве беспилотников в Финляндии. Параллельно Insta сотрудничает с украинской компанией Tencore в направлении локализации наземных роботизированных комплексов TerMIT.

Military 24 подробнее рассказывал, как Украина и Финляндия переходят от меморандумов к совместному производству дронов и наземных роботов.

Поэтому нынешний контракт на FPV следует рассматривать не изолированно. Финляндия одновременно налаживает собственное производство беспилотников, учится на украинском боевом опыте и внедряет работу с дронами непосредственно в систему подготовки военных.

FPV становится таким же навыком, как и другое базовое военное оборудование

Еще несколько лет назад FPV-дрон воспринимался армиями НАТО скорее как нишевый инструмент. Украинская война показала иную реальность: дешевый беспилотник может использоваться для разведки, наблюдения, доставки оборудования и многих других задач.

Финляндия реагирует не закупкой небольшой экспериментальной партии, а созданием долгосрочной системы. Есть национальный производитель, многолетний контракт, техническая поддержка и обучение в подразделениях по всей стране.

То есть дроны постепенно становятся для финского призывника не экзотической специальностью, а еще одним инструментом современного солдата.