Об этом сообщает издание Yle.

Что известно о сотрудничестве Украины и Финляндии в производстве дронов?

Финская компания Innokas будет наращивать производство беспилотных летательных аппаратов для украинских военных по технологиям разработчика Airlogix. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано во время оборонной выставки в Дании в рамках инициативы Build with Ukraine.

В производственном процессе финские специалисты будут опираться на технологическую экспертизу украинского партнера, чьи беспилотники уже прошли испытания в реальных боевых условиях.

Главная цель этой инициативы заключается в расширении европейских оборонных мощностей и увеличении системных поставок современной техники для нужд Сил обороны Украины.

Мы рассматриваем это партнерство прежде всего как практический вклад в поддержку Украины. Наша задача – помочь расширить производство беспилотных летательных систем в Финляндии и увеличить объем техники, поставляемой в Украину,

– сказал генеральный директор Innokas Янне Костамо.

Напомним, Финляндия активно ищет новые пути оказания оборонной поддержки. Страна не имеет на вооружении Patriot, поэтому собственных ракет к этим системам у нее нет. В то же время Хельсинки будет помогать Украине другими средствами ПВО и участвует в программе PURL, которая предусматривает закупку для Украины американского вооружения.

К слову, ВСУ впервые применили британские беспилотники для дальних ударов по целям на территории России. Британские дроны используются для атак на НПЗ, военные базы, логистические центры и транспортную инфраструктуру. Часть ударов наносилась на расстоянии более 1000 миль от украинской границы.

Среди использованных БПЛА – реактивный дрон Nyan, разработанный дочерней компанией BAE Systems. Великобритания планирует передать Украине около 120 тысяч дронов в 2026 году.