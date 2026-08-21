Про це повідомляє видання Yle.

Що відомо про співпрацю України та Фінляндії у виробництві дронів?

Фінська компанія Innokas масштабуватиме випуск безпілотних літальних апаратів для українських військових за технологіями розробника Airlogix. Відповідну угоду про співпрацю підписали під час оборонної виставки у Данії в межах ініціативи Build with Ukraine.

У виробничому процесі фінські фахівці спиратимуться на технологічну експертизу українського партнера, чиї безпілотники вже пройшли випробування у реальних бойових умовах.

Головна мета цієї ініціативи полягає у розширенні європейських оборонних потужностей та збільшенні системних постачань сучасної техніки для потреб Сил оборони України.

Ми розглядаємо це партнерство насамперед як практичний внесок у підтримку України. Наше завдання – допомогти розширити виробництво безпілотних літальних систем у Фінляндії та збільшити обсяг техніки, яка постачається Україні,

– сказав генеральний директор Innokas Янне Костамо.

Нагадаємо, Фінляндія активно шукає нові шляхи оборонної підтримки. Країна не має на озброєнні Patriot, тому власних ракет до цих систем у неї немає. Водночас Гельсінкі буде допомагати Україні іншими засобами ППО та бере участь у програмі PURL, яка передбачає закупівлю для України американського озброєння.

До слова, ЗСУ вперше застосували британські безпілотники для далекобійних ударів по цілях на території Росії. Британські дрони використовують для атак на НПЗ, військові бази, логістичні центри та транспортну інфраструктуру. Частина ударів здійснювалася на відстані понад 1000 миль від українського кордону.

Серед використаних БпЛА – реактивний дрон Nyan, розроблений дочірньою компанією BAE Systems. Великобританія планує передати Україні близько 120 тисяч дронів у 2026 році.