Про це повідомили в The Sunday Times.

Що відомо про британські дрони?

Глибокі удари безпілотниками по військових і промислових цілях у Росії завдали економіці ворога збитків на понад 35 мільярдів фунтів стерлінгів. Атаки також спричинили дефіцит палива та тривалі перебої з електроенергією в окремих регіонах.

Серед основних цілей українських БпЛА були нафтопереробні заводи, військово-морські бази, логістичні центри та транспортна інфраструктура. Окремі удари відбувалися на відстані понад 1000 миль від кордону.

У виданні зазначили, що раніше Україна обмежено використовувала західні ракети, зокрема британські Storm Shadow, однак їхня кількість була невеликою.

Натомість далекобійні безпілотники стали важливим інструментом у війні, оскільки їх можна швидше виробляти та масштабувати для нових ударів.

Маршал авіації Грег Бегвелл, колишній директор британського відділу спільних бойових дій, заявив, що залучення британської зброї створює новий тиск на Москву.

Доходи від нафти настільки важливі для російської економіки, що ці атаки можуть мати набагато більший стратегічний ефект, ніж звичайні ракетні удари,

– сказав Бегвелл.

ЗСУ ще раніше використовували британські БпЛА: що відомо?

БпЛА Великої Британії вже довели свою ефективність під час атак на окупованих територіях України. Зокрема, у квітні Сили оборони використали важкий T-150 виробництва Malloy Aeronautics для знищення мосту через річку Конка в окупованому Херсоні.

Серед британської зброї, яку Україна застосовувала для далекобійних ударів протягом останніх шести місяців, також є реактивний безпілотник Nyan, розроблений дочірньою компанією BAE Systems.



Дрон Nyan / Фото The Sunday Times.

Ще один тип дронів активно використовувався для атак на великій відстані, однак його виробника The Sunday Times не називає з міркувань безпеки.

У виданні наголосили, що британські дрони можна швидко виробляти та запускати великими групами для подолання російської ППО, при цьому їхня вартість становить близько 50 –1 00 тисяч фунтів.

Попри погрози Москви, Велика Британія не планує скорочувати постачання військової допомоги Україні. У квітні уряд оголосив про передачу Києву близько 120 тисяч дронів у 2026 році.

Раніше США та Велика Британія обмежували використання переданої далекобійної зброї для ударів по цілях у Росії через побоювання ескалації. Однак у листопаді 2024 року обидві країни послабили ці обмеження.

Офіційних пояснень щодо зміни політики Вашингтон і Лондон не надали. Водночас рішення пов'язували з тиском України та розгортанням Росією понад 10 тисяч північнокорейських військових на фронті.

Інші новини про удари ЗСУ по Росії

У ніч на 15 серпня було завдано удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у російській Самарі. Атака була здійснена, ймовірно, крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Цей об'єкт – єдине в Росії підприємство серійного складання ракет-носіїв сімейства "Союз-2".

Уночі 14 серпня українські дрони атакували логістичний центр Wildberries у Тверській області. Після атаки БпЛА на складах виникла пожежа. Виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов повідомив, що уламки дронів пошкодили фасад логістичного комплексу.

Сили оборони 14 серпня 2026 року завдали ударів по порту Усть-Луга. У Fire Point зазначили, що внаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу.