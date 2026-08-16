Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Что известно о британских дронах?

Массированные удары беспилотников по военным и промышленным объектам в России нанесли экономике противника ущерб на сумму более 35 миллиардов фунтов стерлингов. Атаки также привели к дефициту топлива и длительным перебоям с электроснабжением в отдельных регионах.

Среди основных целей украинских БПЛА были нефтеперерабатывающие заводы, военно-морские базы, логистические центры и транспортная инфраструктура. Отдельные удары наносились на расстоянии более 1000 миль от границы.

В издании отмечается, что ранее Украина ограниченно использовала западные ракеты, в частности британские Storm Shadow, однако их количество было невелико.

Зато дальнобойные беспилотники стали важным инструментом в войне, поскольку их можно быстрее производить и масштабировать для новых ударов.

Маршал авиации Грег Бегвелл, бывший директор британского управления совместных боевых действий, заявил, что применение британского оружия создает новое давление на Москву.

Доходы от нефти настолько важны для российской экономики, что эти атаки могут иметь гораздо больший стратегический эффект, чем обычные ракетные удары,

– сказал Бегвелл.

ВСУ уже ранее использовали британские БПЛА: что известно?

БПЛА Великобритании уже доказали свою эффективность во время атак на оккупированных территориях Украины. В частности, в апреле Силы обороны использовали тяжелый T-150 производства Malloy Aeronautics для уничтожения моста через реку Конка в оккупированном Херсоне.

Среди британского оружия, которое Украина применяла для дальних ударов в течение последних шести месяцев, также есть реактивный беспилотник Nyan, разработанный дочерней компанией BAE Systems.



Дрон Nyan / Фото The Sunday Times.

Еще один тип дронов активно использовался для атак на большом расстоянии, однако его производителя The Sunday Times не называет из соображений безопасности.

В издании подчеркнули, что британские дроны можно быстро производить и запускать большими группами для преодоления российской ПВО, при этом их стоимость составляет около 50–100 тысяч фунтов.

Несмотря на угрозы Москвы, Великобритания не планирует сокращать поставки военной помощи Украине. В апреле правительство объявило о передаче Киеву около 120 тысяч дронов в 2026 году.

Ранее США и Великобритания ограничивали использование переданного дальнобойного оружия для нанесения ударов по целям на территории России из-за опасений эскалации. Однако в ноябре 2024 года обе страны ослабили эти ограничения.

Официальных объяснений относительно изменения политики Вашингтон и Лондон не предоставили. В то же время решение связывали с давлением со стороны Украины и развертыванием Россией более 10 тысяч северокорейских военных на фронте.

Другие новости об ударах ВСУ по России

В ночь на 15 августа был нанесен удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в российской Самаре. Атака была осуществлена, вероятно, крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Этот объект – единственное в России предприятие по серийной сборке ракет-носителей семейства "Союз-2".

Ночью 14 августа украинские дроны провели атаку на логистический центр Wildberries в Тверской области. После атаки БПЛА на складах возник пожар. Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломки дронов повредили фасад логистического комплекса.

Силы обороны 14 августа 2026 года нанесли удары по порту Усть-Луга. В Fire Point отметили, что в результате атаки в районе порта зафиксировали повреждения и пожар.