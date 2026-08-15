Цей об'єкт – єдине в Росії підприємство серійного складання ракет-носіїв сімейства "Союз-2". Про це пише "КіберБорошно".

У чому унікальність "Прогресу"

Ймовірно, влучання прийшлося по корпусу 106А.

Він входить до виробничого масиву РН "Союз" та працює у високому класі чистоти: тут монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати.

Йдеться, фактично, про "нервову систему" носія: систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік. Без цього етапу ракета не збирається, навіть коли корпус і баки готові.

Довідково. На об'єкті виробляють, зокрема, "Союз-2.1б". Саме цими ракетами Росія вже двічі виводила на орбіту супутники "Рассвет". Це проєкт супутникового угруповання, який має стати російським аналогом Starlink. Також "Союзи" використовують і для запуску інших російських військових супутників.



Після 2022 року було щорічно приблизно по 6 – 8 запусків "Союз-2.1б". Ці ракети використовували для різних космічних програм і комерційних місій.

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Поруч також знаходиться корпус 106Б, що є корпусом кінцевого складання.

Такий об'єкт відновлюється довше за звичайне виробництво. Пожежа, кіптява й вода пожежогасіння у приміщенні високого класу чистоти означають не ремонт даху, а рекваліфікацію чистих зон, ресертифікацію техпроцесу та повторний контроль запиленості – місяці, а не тижні. Додається санкційний контур: бортова електроніка "Союзів" зав'язана на імпортну та обмежену до постачання елементну базу, яку сьогодні не докупити,

– пояснили осінтери.

Стратегічна вага "Прогресу" – в його унікальності, більше такого виробництва немає.

Масштаб ураження уточнюється за супутниковими знімками.

Нагадаємо, що у Fire Point натякнули, що удар по Саратову був здійснений ракетами "Фламінго". Співвласник Fire Point Денис Штілерман опублікував кадри їхнього запуску.