Співвласник Fire Point Денис Штілерман в X натякнув на удар міг бути здійснений "Фламінго"
Що відомо про атаку на Самару
Жителі Самари активно діляться кадрами вибуху і пожежі. Під деякими відео – напис "Після атаки ракети".
Ймовірно, це могла була українська ракета "Фламінго". Штілерман натякнув про це, виклавши відео із ефектним запуском.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Але, наразі ще офіційно невідомо, чи дійсно цієї ночі по Росії летіли "Фламінго".
Ймовірний запуск "Фламінго" по Росії: дивіться відео
Нагадаємо, що за даними OSINT-аналітиків, унаслідок атаки в Самарі був вибух на промисловому майданчику.
На оприлюднених кадрах видно палаючий цех, який може належати авіазаводу "Авіакор" або ракетно-космічному центру "Прогрес". Ці підприємства розташовані поряд.
Місцеві повідомляли про влучання щонайменше 2 боєприпасів.