Співвласник Fire Point Денис Штілерман в X натякнув на удар міг бути здійснений "Фламінго"

Що відомо про атаку на Самару

Жителі Самари активно діляться кадрами вибуху і пожежі. Під деякими відео – напис "Після атаки ракети".

Ймовірно, це могла була українська ракета "Фламінго". Штілерман натякнув про це, виклавши відео із ефектним запуском.

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Але, наразі ще офіційно невідомо, чи дійсно цієї ночі по Росії летіли "Фламінго".

Ймовірний запуск "Фламінго" по Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що за даними OSINT-аналітиків, унаслідок атаки в Самарі був вибух на промисловому майданчику.

На оприлюднених кадрах видно палаючий цех, який може належати авіазаводу "Авіакор" або ракетно-космічному центру "Прогрес". Ці підприємства розташовані поряд.

Місцеві повідомляли про влучання щонайменше 2 боєприпасів.