Через масований наліт БпЛА, ймовірно, постраждав і аеродром "Саваслейка, де розташовані винищувачі МіГ-31К. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Самару атакували "Фламінго" вночі 15 серпня: що відомо?

Як повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах, у ніч на 15 серпня 2026 року російську територію атакували ракети та безпілотники. Близько 4 години ранку за місцевим часом у Самарській області оголосили про загрозу з повітря.

Осінтери припускають, що ціллю атаки стала промислова зона у Самарі. Жителі міста скаржилися на потужні вибухи та характерний свист ракет, що кардинально відрізняється від гулу звичайних дронів-камікадзе.

Ймовірно, уражено ракетно-космічний центр "Прогрес". Пишуть, що щонайменше 2 боєприпаси влучили безпосередньо по його території, після чого над підприємством піднявся густий дим і полум'я.

Наслідки повітряної атаки на Самару: дивіться відео очевидців (обережно, чутно лайку, 18+)

Найімовірніше, у цій атаці мовиться про застосування новітніх українських крилатих ракет "Фламінго". На підтвердження цього факту керівник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував на своїй сторінці у мережі Х відповідне фото.

Що відбувалося на військовому аеродромі "Саваслейка"?

Цієї самої ночі потужні вибухи пролунали й у Нижньогородській області Росії. За попередніми даними моніторингових каналів, ціллю масованого нальоту безпілотників стала стратегічна авіабаза "Саваслейка".

На оприлюднених кадрах із місця події чітко видно заграву та дим у районі військового аеродрому, де базуються винищувачі МіГ-31К. Саме їх ворог використовує як носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

Атака БпЛА на "Саваслейку": дивіться відео очевидців

Додамо, що велика та успішна остання атака на Саваслейку відбулася 9 червня 2025 року – тоді було уражено дві одиниці авіаційної техніки. А от Самару били геть нещодавно – 10 червня 2026, тодіпісля серії вибухів виникла пожежа на території Куйбишевського НПЗ.