В результате массированного налета БПЛА, вероятно, пострадал и аэродром "Саваслейка", где базируются истребители МиГ-31К. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Самару атаковали "Фламинго" ночью 15 августа: что известно?

Как сообщают местные жители в социальных сетях, в ночь на 15 августа 2026 года российскую территорию атаковали ракеты и беспилотники. Около 4 часов утра по местному времени в Самарской области объявили об угрозе с воздуха.

Обозреватели предполагают, что целью атаки стала промышленная зона в Самаре. Жители города жаловались на мощные взрывы и характерный свист ракет, который кардинально отличается от гула обычных дронов-камикадзе.

Вероятно, был поражен ракетно-космический центр "Прогресс". Пишут, что как минимум два боеприпаса попали непосредственно на его территорию, после чего над предприятием поднялся густой дым и пламя.

Последствия воздушной атаки на Самару: смотрите видео очевидцев (внимание, слышна нецензурная лексика, 18+)

Скорее всего, в этой атаке речь идет о применении новейших украинских крылатых ракет "Фламинго". В подтверждение этого факта руководитель оборонной компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал на своей странице в сети X соответствующее фото.

Что происходило на военном аэродроме "Саваслейка"?

В эту же ночь мощные взрывы прогремели и в Нижегородской области России. По предварительным данным мониторинговых каналов, целью массированного налета беспилотников стала стратегическая авиабаза "Саваслейка".

На обнародованных кадрах с места событий отчетливо видны зарево и дым в районе военного аэродрома, где базируются истребители МиГ-31К. Именно их враг использует в качестве носителей аэробаллистических ракет "Кинжал".

Атака БПЛА на "Саваслейку": смотрите видео очевидцев

Добавим, что большая и успешная последняя атака на Саваслейку произошла 9 июня 2025 года – тогда были поражены две единицы авиационной техники. А вот Самару атаковали совсем недавно – 10 июня 2026 года, тогда после серии взрывов возник пожар на территории Куйбышевского НПЗ.