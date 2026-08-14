Виданння Astra опублікувало два відео. Одне з них – зняте місцевими жителями, які почули проліт дронів і вибух. Друге – з камери зовнішнього відеоспостереження.

Як дрони атакували Wildberries у Тверській області?

Після атаки БпЛА на складах виникла пожежа. Виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов повідомив, що уламки дронів пошкодили фасад логістичного комплексу Wildberries. За його словами, співробітники підприємства не постраждали.

Момент вибуху: дивіться відео

Атака на Wildberries: дивіться відео

Зауважимо, що логістичний комплекс Wildberries розташований біля села Пасинкове, на території особливої економічної зони"Еммаус", фактично поряд із селищем Еммаус під Твер'ю.

Після українських атак дронами відновлення складів та інфраструктури Wildberries може коштувати 147 – 223 мільярди рублів. Якщо об'єкти доведеться повністю демонтувати та відновлювати територію, витрати можуть зрости до 278,9 мільярда рублів.

Загальні збитки Wildberries та продавців оцінюють у 600 – 800 мільярдів рублів. Постраждати могли понад 400 тисяч продавців, а в деяких із них знищено до 95% товарів.

Нагадаємо, що вранці міноборони Росії прозвітувало про збиття за ніч 553 українських БпЛ.

У Ленінградській області внаслідок нічної атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга, де був уражений термінал "Новатек-Усть-Луга". Це виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Його потужність становить майже 8 мільйонів тонн сировини на рік.