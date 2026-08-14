Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про атаку?

У ніч на 14 серпня невідомі БпЛА вкотре атакували територію Росії. Внаслідок атаки дронів у Тверській області пошкоджень зазнав склад Wildberries.

За словами виконувача обов'язків губернатора регіону Віталія Корольова, через удари БпЛА нібито було пошкоджено стіну складського приміщення.

Також було зафіксовано пожежу, яку станом на 09:00 ліквідували. Корольов зазначив, що внаслідок атаки ніхто із працівників не постраждав.

На місці працюють екстрені служби для забезпечення подальшої безпеки об'єкта,

– написав Корольов.

Інші новини про атаки на склади Wildberries

У Башкортостані після атаки дронів серйозно пошкоджено склад російського маркетплейса Wildberries. Супутникові знімки показали, що вогонь знищив близько 30 тисяч квадратних метрів об'єкта.

Місцеві жителі зафільмували, як безпілотники один за одним б'ють по великому логістичному комплексу.

Нічна атака з повітря 11 серпня на Wildberries під Воронежем спричинила масштабну паніку. Відео з місця події фіксують величезні стовпи диму та вогню.

Уранці 7 серпня в російському Єкатеринбурзі повідомили про атаку на склад Wildberries. За попередньою інформацією, щонайменше два удари припали на приміщення, яке може використовуватися для посилення російської армії.