Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно об атаке?

В ночь на 14 августа неизвестные БПЛА в очередной раз провели атаку на территорию России. В результате атаки дронов в Тверской области был поврежден склад Wildberries.

По словам исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, в результате ударов БПЛА якобы была повреждена стена складского помещения.

Также был зафиксирован пожар, который по состоянию на 09:00 ликвидировали. Королев отметил, что в результате атаки никто из работников не пострадал.

На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта,

– написал Королев.

Другие новости об атаках на склады Wildberries

В Башкортостане после атаки дронов серьезно поврежден склад российского маркетплейса Wildberries. Спутниковые снимки показали, что огонь уничтожил около 30 тысяч квадратных метров объекта.

Местные жители сняли на видео, как беспилотники один за другим наносят удары по большому логистическому комплексу.

Ночная атака с воздуха 11 августа на Wildberries под Воронежем вызвала массовую панику. На видео с места происшествия видны огромные столбы дыма и огня.

Утром 7 августа в российском Екатеринбурге сообщили об атаке на склад Wildberries. По предварительной информации, как минимум два удара пришлись на помещение, которое может использоваться для укрепления российской армии.