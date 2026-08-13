Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о последствиях удара по складу Wildberries в России?

В поселке Чишмы в Башкортостане после атаки беспилотников серьезно поврежден логистический центр российского маркетплейса Wildberries. Спутниковые снимки, сделанные 13 августа, свидетельствуют, что огонь охватил около 30 тысяч квадратных метров складских площадей – это примерно пятая часть объекта.

На обнародованных кадрах виден значительный участок склада, выгоревший в результате пожара. В то же время на крыше здания заметны и другие места возможных попаданий, поэтому фактические масштабы повреждений внутри логистического центра могут быть больше.

Мощный пожар на складе Wildberries в России: смотрите видео

Речь идет об одном из логистических объектов Wildberries в регионе, который стал целью украинских ударов на фоне серии атак на складскую инфраструктуру российского маркетплейса. С 18 июля было поражено не менее 20 таких объектов, а в общей сложности уничтожено или повреждено более 1,18 миллиона квадратных метров складских площадей.

Атаки на логистические центры уже заметно сказываются на работе Wildberries: повреждения складов приводят к перебоям с доставкой товаров и наносят значительный ущерб продавцам, пользующимся платформой. Из-за ударов тысячи пунктов выдачи заказов оказались под угрозой закрытия или продажи.

При этом украинская сторона связывает такие удары с необходимостью наносить России экономический ущерб и подрывать ее логистические возможности. В то же время Москва и Wildberries отрицают военный характер деятельности компании.

Напомним, в четверг, 13 августа, в Чишминском районе Башкортостана прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке беспилотников, которые один за другим наносили удары по большому логистическому комплексу российского маркетплейса Wildberries.

На обнародованных видео видно, как БПЛА приближаются к объекту и попадают в территорию комплекса. По данным телеграм-каналов, речь идет о складско-распределительном центре Wildberries, где хранят, сортируют и распределяют товары. После серии ударов на территории комплекса вспыхнул пожар. Над объектом образовался густой столб дыма, который был виден издалека.