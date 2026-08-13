О том, что оказалось под прицелом беспилотников, сообщили в Exilenova+.

Атака на Wildberries

В этот день в Чишминском районе Башкортостана было шумно. Местные жители сняли на видео, как беспилотники один за другим наносят удары по большому логистическому комплексу.

БПЛА поражают российский Wildberries: смотрите видео

По данным телеграм-каналов, речь идет о складско-распределительном комплексе российского маркетплейса Wildberries. Там хранят, сортируют и распределяют товары двойного назначения компании.

Атаку на Wildberries в Башкортостане видно издалека: смотрите видео

После многочисленных ударов по комплексу на его территории возник пожар, а дым над объектом поднимается в небо.

Пожар на складе Wildberries в Чишминском районе / Фото Exilenova+, Supernova+

Это не единственный объект, который в этот день подвергся удару в Башкортостане. Пожар после атаки возник в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов агрессора, объединяющий нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства.