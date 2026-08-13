Про те, що було під прицілом безпілотників, повідомили у Exilenova+.

Атака на Wildberries

Гучно цього дня було у Чишминському районі Башкортостану. Місцеві жителі зафільмували, як безпілотники один за одним б'ють по великому логістичному комплексу.

БпЛА влучають у російський Wildberries: дивіться відео

За даними телеграм-каналу, йдеться про складсько-розподільчий комплекс російського маркетплейса Wildberries. Там зберігають, сортують та розподіляють товари подвійного призначення компанії.

Атаку на Wildberries у Башкортостані видно здалеку: дивіться відео

Після численних ударів по комплексу на його території виникла пожежа, а дим над об'єктом здіймається у небо.

Пожежа на складі Wildberries у Чишминському районі / Фото Exilenova+, Supernova+

Це не єдиний об'єкт, який цього дня був під ударом у Башкортостані. Пожежа після атаки виникла в районі нафтопереробного заводу "Газпром нафтохім Салават". Це один із найбільших нафтопереробних комплексів агресора, який поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва.