Про те, що було під прицілом безпілотників, повідомили у Exilenova+.
Атака на Wildberries
Гучно цього дня було у Чишминському районі Башкортостану. Місцеві жителі зафільмували, як безпілотники один за одним б'ють по великому логістичному комплексу.
БпЛА влучають у російський Wildberries: дивіться відео
За даними телеграм-каналу, йдеться про складсько-розподільчий комплекс російського маркетплейса Wildberries. Там зберігають, сортують та розподіляють товари подвійного призначення компанії.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Атаку на Wildberries у Башкортостані видно здалеку: дивіться відео
Після численних ударів по комплексу на його території виникла пожежа, а дим над об'єктом здіймається у небо.
Пожежа на складі Wildberries у Чишминському районі / Фото Exilenova+, Supernova+
Це не єдиний об'єкт, який цього дня був під ударом у Башкортостані. Пожежа після атаки виникла в районі нафтопереробного заводу "Газпром нафтохім Салават". Це один із найбільших нафтопереробних комплексів агресора, який поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва.