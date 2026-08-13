Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, а також телеграм-канал Exilenova+ та опозиційне медіа ASTRA.

Що відомо про вибухи в районі "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані?

Після 07:00 за київським часом стало відомо про вибухи у місті Салават, що у Башкортостані. У мережі ширили кадри з вибухами, які бачили в районі нафтопереробного заводу "Газпром нафтохім Салават".



Вибухи в районі "Газпром нафтохім Салават" 13 серпня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив атаку. Водночас він стверджує, що у промзоні Салавата "впали уламки одного з безпілотників", унаслідок чого й виникнув спалах.



У Салаваті на НПЗ бачили дим / Фото з телеграм-каналу Exilenova+