Він був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році. Деталі атаки розкрили ССО.

Які наслідки удару по НПЗ у Салаваті?

"Газпром нафтохім Салават" розташований в місті Салават, Республіка Башкортостан. Щоб його уразити, дрони подолали близько 1500 кілометрів.

Вороже підприємство було атаковане у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території Росії "Черная искра".

За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу.

У Генштабі нагадали, що "Газпром нафтохім Салават" переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію.

Також вкотре був уражений НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,25 мільйонів тонн нафти на рік.

Окрім, цього уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення морської та військової логістики ворога.

Також атаковано 5 танкерів, 5 суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря.

Було завдано і удару по складу росіян у Донецьку та логістичному хабу у Луганську.