Он был последним крупным производителем бензина, который еще не оказывался под удрами в 2026 году. Детали атаки раскрыли ССО.

Какие последствия удара по НПЗ в Салавате?

"Газпром нефтехим Салават" расположен в городе Салават, Башкортостан. Чтобы его поразить, дроны преодолели около 1500 километров.

Вражеское предприятие было атаковано во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на территории России "Черная искра".

По предварительным данным, поражена критическая установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода.

В Генштабе напомнили, что "Газпром нефтехим Салават" перерабатывает около 10 миллионов тонн нефти в год. Комплекс производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию.

Также в очередной раз был поражен НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае России. Его проектная мощность составляет около 6,25 миллиона тонн нефти в год.

Кроме того, поражен район перегрузки кораблей в районе Геленджика Краснодарского края, который используется для перевалки российской нефти и обеспечения морской и военной логистики врага.

Также атаковано 5 танкеров, 5 сухогрузов и рейдовый буксир в акватории Азовского моря.

Был нанесен иудар по составу россиян в Донецке и логистическому хабу в Луганске.