По предварительным данным, под ударом оказался город Салават, расположенный в 1400 километрах от границы с Украиной. Там был атакован большой нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават".

Каковы последствия атаки дронов на Башкортостан?

К утру в сети начали появляться видео последствий атаки. На них можно увидеть пожар на НПЗ, а также огромный шлейф дыма, окутавший город.

Большое облако дыма образовалось после удара по НПЗ: смотрите видео

Сильно горит НПЗ в Салавате: смотрите видео

Пожар на НПЗ виден из разных уголков города: смотрите видео

Пожар на НПЗ разгорается: смотрите видео

Местные жители наблюдают за тем, как горит НПЗ: смотрите видео

Какую красоту видят из окон жители Салавата / Фото из соцсети

Отметим, что "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Он расположен в городе Салавате и имеет стратегическое значение для российской экономики и топливной отрасли. Предприятие перерабатывает около 10 миллионов тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум, смазочные материалы, полиэтилен, аммиак, метанол и другую нефтехимическую продукцию.

Стоит отметить, что этот НПЗ не впервые подвергается атаке украинских дронов. По нему наносились удары и в 2024, и в 2025 годах.

Напомним, что ночью 14 июля было неспокойно и в других регионах России. В частности, в Краснодарском крае дроны в очередной раз нанесли удар по Афипскому НПЗ. Также взрывы раздавались на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.