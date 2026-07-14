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24 Канал Новости мира В Геленджике прогремели мощные взрывы: в районе аэродрома вспыхнул пожар
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В Геленджике прогремели мощные взрывы: в районе аэродрома вспыхнул пожар

Даниил Муринский
В Геленджике раздались взрывы
В Геленджике раздались взрывы / Коллаж 24 Канала, фото Getty Images, фото из социальных сетей

Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. В Геленджике прогремели мощные взрывы, после чего там разразился масштабный пожар...

Об этом сообщили в Exilenova+.

Что известно о взрывах в Геленджике?

В ночь на 14 июля на Россию совершила атаку группа БПЛА. Глава муниципального образования Геленджик Алексей Богодистов в 05:30 сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА.

В Геленджике вспыхнул пожар: смотрите видео

Местные жители сообщили, что задымление в результате атаки зафиксировали в районе аэродрома.

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Последствия атаки БПЛА в Геленджике / Фото Exilenova+

Местные власти не сообщили о последствиях ударов, однако оккупанты отметили, что в аэропорту Геленджика ввели "временные ограничения". Причин россияне также не объяснили.

Дроны провели атаку на НПЗ в Салавате: что известно?

Утром украинские дроны провели атаку на НПЗ в российском Башкортостане. Местные жители сообщают о прилетах и взрывах и делятся кадрами пожара.

Предварительно, под ударом оказался город Салават, расположенный в 1400 километрах от границы с Украиной. Там был атакован большой нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават".

"Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Он расположен в городе Салават и имеет стратегическое значение для российской экономики и топливной отрасли. Предприятие перерабатывает около 10 миллионов тонн нефти в год.