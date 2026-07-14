Потужні вибухи пролунали у Геленджику: в районі аеродрому спалахнула пожежа

Про це повідомили в Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Геленджику?

У ніч на 14 липня Росію атакували БпЛА. Очільник муніципального утворення Геленджика Олексій Богодістов о 05:30 повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

У Геленджику спалахнула пожежа: дивіться відео

Місцеві мешканці повідомили, що задимлення внаслідок атаки зафіксували в районі аеродрому.



Наслідки атаки БпЛА у Геленджику / Фото Exilenova+

Місцева влада не повідомила про наслідки ударів, проте окупанти зазначили, що в аеропорту Геленджика ввели "тимчасові обмеження". Причин росіяни також не пояснили.

Дрони атакували НПЗ у Салаваті: що відомо?

Вранці українські дрони атакували НПЗ у російському Башкортостані. Місцеві заявлять про прильоти та вибухи й діляться кадрами пожежі.