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Потужні вибухи пролунали у Геленджику: в районі аеродрому спалахнула пожежа

Данило Муринський
У Геленджику пролунали вибухи
У Геленджику пролунали вибухи / Колаж 24 Каналу, фото Getty Images фото з соцмереж

Росію вкотре атакували невідомі безпілотники. Потужні вибухи пролунали у Геленджику, після чого там спалахнула масштабна пожежа..

Про це повідомили в Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Геленджику?

У ніч на 14 липня Росію атакували БпЛА. Очільник муніципального утворення Геленджика Олексій Богодістов о 05:30 повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

У Геленджику спалахнула пожежа: дивіться відео

Місцеві мешканці повідомили, що задимлення внаслідок атаки зафіксували в районі аеродрому.

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Наслідки атаки БпЛА у Геленджику / Фото Exilenova+

Місцева влада не повідомила про наслідки ударів, проте окупанти зазначили, що в аеропорту Геленджика ввели "тимчасові обмеження". Причин росіяни також не пояснили.

Дрони атакували НПЗ у Салаваті: що відомо?

Вранці українські дрони атакували НПЗ у російському Башкортостані. Місцеві заявлять про прильоти та вибухи й діляться кадрами пожежі.

Попередньо, під ударом опинилося місто Салават, що за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Там був атакований великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават".

"Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він розташований у місті Салават і має стратегічне значення для російської економіки та паливної галузі. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік.