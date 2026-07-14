Потужні вибухи пролунали у Геленджику: в районі аеродрому спалахнула пожежа

Про це повідомили в Exilenova+.
Що відомо про вибухи в Геленджику?
У ніч на 14 липня Росію атакували БпЛА. Очільник муніципального утворення Геленджика Олексій Богодістов о 05:30 повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
У Геленджику спалахнула пожежа: дивіться відео
Місцеві мешканці повідомили, що задимлення внаслідок атаки зафіксували в районі аеродрому.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки атаки БпЛА у Геленджику / Фото Exilenova+
Місцева влада не повідомила про наслідки ударів, проте окупанти зазначили, що в аеропорту Геленджика ввели "тимчасові обмеження". Причин росіяни також не пояснили.
Дрони атакували НПЗ у Салаваті: що відомо?
Вранці українські дрони атакували НПЗ у російському Башкортостані. Місцеві заявлять про прильоти та вибухи й діляться кадрами пожежі.
Попередньо, під ударом опинилося місто Салават, що за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Там був атакований великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават".
"Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він розташований у місті Салават і має стратегічне значення для російської економіки та паливної галузі. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік.