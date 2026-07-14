Это 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир, сообщил командующий СБС "Мадьяр".

Сколько судов уже потеряла Россия?

"Мадяр" пояснил, что паралич фидерного флота России как весомой составляющей теневого флота делает невозможным вывоз на экспорт "черного золота" с баз противника по Волго-Донским каналом и Азовским морем к большим танкерам. Последние не проходят по осадке до нефтетерминала или порта и вынуждены загружаться из емкостей тех танкеров-курьеров в Черном море на рейде.

Справочно. Фидерный флот – это категория судов-контейнеровозов, которые перевозят грузы между небольшими региональными портами и большими логистическими хабами, где контейнеры перегружаются на большие суда.

Кроме того, сжигание танкеров и буксиров ограничивает доставку дефицитного бензина в Крым через узкое горло мелководья Азовского моря. У оккупантов остается основной и очень опасный способ доставки по дорогам или железной дороге. Но эти пути тоже находятся под огневым контролем СБС.

Напомним, что в ночь на 13 июля были поражены 7 танкеров, 5 сухогрузов, 2 буксира и один паром в акватории Азовского моря.

Также в ту ночь во временно оккупированном Крыму были поражены радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.