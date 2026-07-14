Під ударом знову опинився Афіпський НПЗ. У результаті атаки сталося займання у районі резервуарного парку заводу, повідомляє російський опозиційний телеграм-канал Astra.

Що відомо про наслідки удару по Афіпському НПЗ?

За даними аналізу ресурсу, наразі неможливо встановити, де саме виникла пожежа. Щоправда, кадр із загравою, який поширюють у мережі, ймовірно зняли з вулиці 50 років Жовтня.

Від цієї точки до резервуарного парку Афіпського НПЗ – приблизно 4 кілометри. Однак, що саме горить, – наразі невідомо.

Додамо, що про атаку по Афіпському НПЗ також повідомив український OSINT-канал Exilenova+.

Де сталася пожежа на Афіпському НПЗ: аналіз Astra

Афіпський НПЗ вже не вперше атакують дрони: які деталі попередніх атак?

Востаннє Афіпський НПЗ зазнав ударів вночі 11 червня. Тоді також на території заводу сталася масштабна пожежа.

Перед цим влучання по ньому зафіксували у березні. За результатами цієї атаки Генштаб відзвітував про ураження об'єкта.

Афіпський нафтопереробний завод розташований за 3 кілометри від Афіпського у селищі Нефтекачка. Відстань від заводу до найближчої підконтрольної Україні території становить понад 360 кілометрів.

Це один із помітних нафтопереробних майданчиків на Півдні Росії. Завод входить до групи "Сафмар". Він має вигідне логістичне розташування поблизу трубопровідної інфраструктури та транспортних шляхів до чорноморських портів, зокрема Новоросійська та Туапсе. Через це НПЗ має значення для російського паливного ринку.

За відкритими даними, потужність підприємства становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство спеціалізується на виробництві різноманітних нафтопродуктів, зокрема газового бензину, дизельного пального, дистилятів газового конденсату, вакуумного газойлю, мазуту та сірки. Більшість продукції йде на експорт.