Про це повідомили Fire Point.

Як ЗСУ уразили порт Усть-Луга?

Сили оборони 14 серпня 2026 року завдали ударів по порту Усть-Луга. У Fire Point зазначили, що внаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу.

Усть-Луга – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі. Через порт проходять значні обсяги нафти та нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу й інших вантажів.

Нагадаємо, що о 02:53 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА.

Згодом з'явилась інформація, що було атаковано термінали "Новатека" та "Єврохіму". По терміналу "Новатека" спочатку, ймовірно, завдали удару реактивними засобами ураження, після чого атаку продовжили за допомогою БпЛА.

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3 серпня Сили безпілотних систем атакували 10 енерговузлів у Криму та на Донеччині. Загалом протягом операції 1 липня – 3 серпня уражено 187 енергетичних цілей на ТОТ.

У ніч проти 8 серпня українські розвідники здійснили чергову успішну операцію на території держави-агресора. Ціллю масштабної атаки став Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї.

Після влучання українських дронів на території промислового об'єкта виникло загоряння. Представники української розвідки офіційно підтвердили результати нічної роботи своїх підрозділів.