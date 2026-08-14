Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про атаку БпЛА?

О 02:53 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА.

Близько 04:44 місцева влада зазначила, що сили ППО нібито збили 15 безпілотників, а через годину кількість "зросла" до 37.

О 05:52 Дрозденко повідомив, що внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження в районі порту Усть-Луга. Деталей губернатор розголошувати не став.

Проте о 06:21, після інформації про нібито збиття 51 БпЛА, Дрозденко зазначив, що внаслідок атаки в порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа, а фахівці одразу розпочали її ліквідацію.

Коли ще дрони атакували порт Усть-Луга?

У Ленінградській області Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у ніч на 6 липня. За словами губернатора Олександра Дрозденка, під ударом опинилися район стратегічного порту Усть-Луга та Лузький полігон.

Було зафіксовано падіння уламків БпЛА, а сили ППО нібито знищили 55 безпілотників.

Порт Усть-Луга, розташований на узбережжі Фінської затоки, є одним із найбільших морських портів Росії. Через нього здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів, вугілля, добрив, зрідженого газу та інших вантажів.