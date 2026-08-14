Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно об атаке БПЛА?

В 02:53 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов БПЛА.

Около 04:44 местные власти сообщили, что силы ПВО якобы сбили 15 беспилотников, а через час их количество "увеличилось" до 37.

В 05:52 Дрозденко сообщил, что в результате атаки были зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга. Подробностей губернатор не раскрыл.

Однако в 06:21, после информации о якобы сбитых 51 БПЛА, Дрозденко отметил, что в результате атаки в порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар, и специалисты сразу приступили к его ликвидации.

Когда еще дроны совершали атаки на порт Усть-Луга?

В Ленинградской области России заявили о масштабной атаке беспилотников в ночь на 6 июля. По словам губернатора Александра Дрозденко, под ударом оказались район стратегического порта Усть-Луга и Лужский полигон.

Было зафиксировано падение обломков БПЛА, а силы ПВО якобы уничтожили 55 беспилотников.

Порт Усть-Луга, расположенный на побережье Финского залива, является одним из крупнейших морских портов России. Через него осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного газа и других грузов.