Об этом пишет Exilenova+.

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Что известно об атаке на Ленинградскую область?

Дрозденко сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. По его словам, российские силы ПВО продолжали отражать воздушное нападение, а боевые действия продолжались.

Над территорией Ленинградской области якобы было сбито 56 беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, в регионе зафиксировали падение обломков беспилотников сразу в двух районах.

Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе портов Усть-Луга и Высоцк. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется,

– сообщил губернатор.

Порт Усть-Луга подвергся атаке дронов: смотрите видео

На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Отметим, что порт Усть-Луга, расположенный на побережье Финского залива, является одним из крупнейших морских портов России. Через него осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного газа и других грузов. После начала полномасштабной войны против Украины значение Усть-Луги для российской логистики существенно возросло, ведь порт стал одним из ключевых маршрутов экспорта энергоносителей и обеспечения экономической деятельности страны.

Показываем Усть-Лугу на карте России

Напомним, 29 марта Силы обороны Украины также нанесли удар по российскому порту Усть-Луга. После атаки на территории стратегического объекта вспыхнули пожары, которые, несмотря на заявления российских властей о локализации, продолжались несколько дней.

По району порта наносили удары и ранее – 25 и 27 марта. Во время третьей атаки 29 марта сообщалось, что под удар мог попасть химический завод"Тольяттиазот" в Самарской области России.