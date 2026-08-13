Що відомо про збитки компанії Wildberries внаслідок атак

Таку оцінку в розмові навів провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко, про що пише російське медіа "Медуза".

Потенційні збитки продавців на Wildberries він оцінив у 445 – 507,8 мільярда рублів. Таким чином, можливі загальні збитки Wildberries та продавців наразі можна оцінити у 600 – 800 мільярдів рублів.

Глава Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва зробила заяву, що внаслідок атак постраждали понад 400 тисячі продавців. Крім того, загальна сума збитків становить 600 – 700 мільярдів рублів (з урахуванням упущеної вигоди), при собівартості товарів у 200 – 300 мільярдів рублів.

До того ж у багатьох продавців згоріло до 95% усього товару.

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Російське ЗМІ "Верстка" повідомляє, що компанія затримує виплату коштів від продажу товарів, яка була оформлена 3 серпня. Про це йдеться у матеріалі від 13 серпня.

Згідно з повідомленнями служби підтримки компанії у профільному чаті та офертою, селери мали отримати гроші не пізніше ніж через п’ять робочих днів після оформлення виведення, тобто до 10 серпня. Однак досі цього не сталося.

Нагадаємо, що на тлі всіх цих подій Wildberries почав шукати нові складські приміщення за межами Росії. Зокрема, в Казахстані.

В українській розвідці наголосили, що це лише початок. Компанія Wildberries залишиться збитковою на роки вперед.