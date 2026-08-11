Про це повідомляє Defence Express.

Що насправді можуть передати ЗСУ?

Поштовхом для таких повідомлень стали слова міністра оборони Фінляндії Антті Гяккянена, який в інтерв'ю фінському виданню Ilta-Sanomat говорив про ситуацію з дефіцитом ракет-перехоплювачів для України.

Однак у його заяві не йшлося про те, що Гельсінкі нібито мали ракети до Patriot і вирішили не передавати їх Києву. Міністр лише констатував, що країна не використовує американські комплекси Patriot.

Водночас він наголосив, що одним із найкращих способів розв'язання проблеми дефіциту ракет-перехоплювачів для України є припинення бойових дій на Близькому Сході, які також створюють додатковий попит на системи та боєприпаси.

Окремо фінський міністр звернув увагу на необхідність нарощування виробництва американського озброєння, оскільки американський оборонно-промисловий комплекс наразі має значно більші виробничі можливості, ніж європейський.

Водночас відсутність Patriot не означає, що Фінляндія не може підтримувати Україну у сфері протиповітряної оборони. Гяккянен заявляв, що Фінляндія має можливості щодо певних зенітних ракет, однак не розкриває конкретних механізмів підтримки України.

За його словами, країна вже зробила значну частину того, що могла, проте через спільний кордон із Росією не може ставити під загрозу постійну готовність власної системи ППО.

Важливо й те, що Фінляндія бере участь у програмі PURL, у межах якої союзники фінансують закупівлю для України американського озброєння. Серед іншого, йдеться і про ракети-перехоплювачі для Patriot.

Для захисту свого повітряного простору Фінляндія використовує комплекс різнорівневих засобів протиповітряної оборони. Серед них – винищувальна авіація, зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS II, системи малої дальності Crotale NG та ASRAD-R, побудована на основі ракет RBS 70. Також фінські сили оборони мають переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

ЗРК NASAMS ЗС Фінляндії / Фото MKFI

Водночас зазначені системи не призначені для перехоплення балістичних ракет. Саме тому Фінляндія у 2023 році замовила в Ізраїлю систему протиракетної оборони David's Sling, яка має відповідні можливості.

ЗРК David's Sling / Фото US Missile Defense Agency

За наявною публічною інформацією, постачання ще не було підтверджено. Крім того, Ізраїль традиційно дотримується позиції щодо недопущення передачі свого озброєння Україні без відповідного дозволу. Тому говорити про можливу передачу Києву комплексів David's Sling наразі немає підстав.

Водночас частина фінської військової допомоги Україні залишається непублічною. Гельсінкі не завжди розкриває перелік конкретного озброєння, яке передається ЗСУ, тому про окремі зразки українська сторона може повідомляти вже після їхнього отримання та появи відповідних фото або відео з фронту.

Зокрема, Фінляндія має на озброєнні низку систем радянського виробництва, які потенційно могли бути або вже могли бути передані Україні.

Серед них – зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла», а також зенітні установки ЗУ-23-2. Фінський варіант такої гармати, відомий як 23 ItK 61, ще у 2022 році був помічений на озброєнні українських підрозділів територіальної оборони.

Водночас потенційна допомога не обмежується радянськими системами. Фінляндія також має західне озброєння, яке теоретично може посилити українську протиповітряну оборону. Серед можливих варіантів – ракети AIM-120 для комплексів NASAMS, переносні комплекси RBS 70 та ракети до них, а також Stinger.

Нагадаємо, американські виробники систем Patriot занепокоєні не лише витоком технологій, а й потенційною конкуренцією з Україною у виробництві ракет-перехоплювачів. Вони побоюються здатності українців удосконалити Patriot і згодом виробляти ракети швидше та дешевше.