Українська балістика FP-7 може почати бойову роботу вже за кілька тижнів

Українська компанія Fire Point очікує, що балістична ракета FP-7 може перейти до бойового застосування вже протягом найближчих тижнів, тоді як далекобійна FP-9 наразі перебуває на етапі льотних випробувань.

Про це CEO Fire Point Ірина Терех розповіла під час міжнародної оборонної виставки MSPO-2026 у Польщі, передає NV. За її словами, FP-7 уже пройшла два з трьох основних етапів випробувань, тому компанія очікує на перехід ракети до операційного використання у досить короткі строки.

FP-7 залишився один етап випробувань

Ірина Терех пояснила, що проєкт FP-7 успішно пройшов два з трьох етапів випробувань. За її словами, тепер компанія очікує, що ракета стане операційною "дуже скоро", причому мова, за її оцінкою, йде саме про тижні, а не місяці.

Це означає, що FP-7 перебуває вже на завершальній стадії шляху від розробки до військового застосування. Водночас конкретної дати початку бойового використання представниця компанії не назвала, тому озвучений термін варто сприймати саме як прогноз виробника, а не гарантовану дату.

Про розвиток української ракетної програми Fire Point Мілітарі 24 уже розповідав раніше, коли йшлося про перспективи створення українських балістичних ракет та їхнє місце серед далекобійних засобів ураження.

Як ракета проходить шлях до війська

За словами Ірини Терех, випробування балістичних ракет складаються з кількох послідовних етапів. Спочатку окремо перевіряють самі системи та підсистеми ракети в наземних і лабораторних умовах. Йдеться, зокрема, про ракетний двигун, навігаційне обладнання та інші компоненти.

Після цього починаються льотні випробування на території України, під час яких перевіряють уже комплексну роботу ракети в польоті.

Третім етапом стає військове тестування. Представниця Fire Point зазначила, що воно відбувається в рамках процедури кодифікації, хоча цей процес можна також назвати військовим розгортанням.

Саме проходження цих процедур є необхідною частиною переходу перспективного виробу до повноцінного використання Силами оборони. Тому заява про два пройдені етапи для FP-7 свідчить про суттєвий прогрес проєкту, хоча остаточне рішення про її операційне застосування залежить від завершення всіх необхідних процедур.

FP-9 уже проходить льотні випробування

Інша ракета Fire Point, FP-9, перебуває на більш ранньому етапі. За словами Терех, зараз вона проходить льотні випробування.

Особливість FP-9 полягає у значно більшій дальності. Раніше повідомлялося, що вона може перевищувати 800 кілометрів, через що її порівнюють з американською балістичною ракетою ATACMS.

Саме велика дальність створює для розробників окрему проблему з випробуваннями. В Україні просто недостатньо простору, щоб повністю перевірити таку ракету в межах доступних полігонів.

Тому у Fire Point допускають ситуацію, за якої окремі етапи випробувань FP-9 можуть фактично переходити у військове застосування. Ірина Терех прямо зазначила, що через обмежені можливості для випробувань далекобійної ракети компанії, можливо, доведеться розпочати її тестування безпосередньо під час застосування проти російських цілей.

FP-9 створює зовсім інший виклик

У випадку FP-7 компанія вже говорить про близьке завершення випробувального циклу, тоді як FP-9 лише проходить льотні тести, тому ці два проєкти перебувають на різних стадіях готовності.

При цьому сама поява FP-9 показує, наскільки далеко зайшла українська ракетна програма. Розробникам доводиться вирішувати не тільки технологічні питання, а й проблему організації випробувань далекобійних систем у країні, де повноцінний полігон для перевірки всіх можливостей ракети фактично обмежений територією та умовами війни.

Розвиток таких систем відбувається паралельно з іншими українськими ракетними програмами. Зокрема, Мілітарі 24 писав про нові українські керовані авіабомби, а також про нові українські розробки у сфері ракетного озброєння.

"Тижні, не місяці" - але точну дату не називають

Найважливіша заява Fire Point стосується саме FP-7. Якщо прогноз Ірини Терех справдиться, ракета може перейти до бойового застосування вже найближчими тижнями.

Втім, конкретних дат компанія не називає, а сама ракета ще має пройти передбачені процедури військового тестування та кодифікації. Тому правильніше говорити не про гарантований запуск бойового застосування у визначений день, а про очікування виробника щодо завершення цього процесу.

Щодо FP-9 ситуація складніша. Ракета ще перебуває на етапі льотних випробувань, а її заявлена дальність понад 800 кілометрів фактично змушує розробників шукати можливості перевіряти систему в умовах реальної війни. У підсумку Fire Point одночасно наближає до війська одну балістичну ракету і продовжує випробування іншої, значно далекобійнішої системи, яка потенційно може стати наступним кроком у розвитку українського ракетного озброєння.