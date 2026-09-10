Про це CEO Fire Point Ірина Терех розповіла під час міжнародної оборонної виставки MSPO-2026 у Польщі, передає NV. За її словами, FP-7 уже пройшла два з трьох основних етапів випробувань, тому компанія очікує на перехід ракети до операційного використання у досить короткі строки.
FP-7 залишився один етап випробувань
Ірина Терех пояснила, що проєкт FP-7 успішно пройшов два з трьох етапів випробувань. За її словами, тепер компанія очікує, що ракета стане операційною "дуже скоро", причому мова, за її оцінкою, йде саме про тижні, а не місяці.
Це означає, що FP-7 перебуває вже на завершальній стадії шляху від розробки до військового застосування. Водночас конкретної дати початку бойового використання представниця компанії не назвала, тому озвучений термін варто сприймати саме як прогноз виробника, а не гарантовану дату.
Про розвиток української ракетної програми Fire Point Мілітарі 24 уже розповідав раніше, коли йшлося про перспективи створення українських балістичних ракет та їхнє місце серед далекобійних засобів ураження.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Як ракета проходить шлях до війська
За словами Ірини Терех, випробування балістичних ракет складаються з кількох послідовних етапів. Спочатку окремо перевіряють самі системи та підсистеми ракети в наземних і лабораторних умовах. Йдеться, зокрема, про ракетний двигун, навігаційне обладнання та інші компоненти.
Після цього починаються льотні випробування на території України, під час яких перевіряють уже комплексну роботу ракети в польоті.
Третім етапом стає військове тестування. Представниця Fire Point зазначила, що воно відбувається в рамках процедури кодифікації, хоча цей процес можна також назвати військовим розгортанням.
Саме проходження цих процедур є необхідною частиною переходу перспективного виробу до повноцінного використання Силами оборони. Тому заява про два пройдені етапи для FP-7 свідчить про суттєвий прогрес проєкту, хоча остаточне рішення про її операційне застосування залежить від завершення всіх необхідних процедур.
FP-9 уже проходить льотні випробування
Інша ракета Fire Point, FP-9, перебуває на більш ранньому етапі. За словами Терех, зараз вона проходить льотні випробування.
Особливість FP-9 полягає у значно більшій дальності. Раніше повідомлялося, що вона може перевищувати 800 кілометрів, через що її порівнюють з американською балістичною ракетою ATACMS.
Саме велика дальність створює для розробників окрему проблему з випробуваннями. В Україні просто недостатньо простору, щоб повністю перевірити таку ракету в межах доступних полігонів.
Тому у Fire Point допускають ситуацію, за якої окремі етапи випробувань FP-9 можуть фактично переходити у військове застосування. Ірина Терех прямо зазначила, що через обмежені можливості для випробувань далекобійної ракети компанії, можливо, доведеться розпочати її тестування безпосередньо під час застосування проти російських цілей.
FP-9 створює зовсім інший виклик
У випадку FP-7 компанія вже говорить про близьке завершення випробувального циклу, тоді як FP-9 лише проходить льотні тести, тому ці два проєкти перебувають на різних стадіях готовності.
При цьому сама поява FP-9 показує, наскільки далеко зайшла українська ракетна програма. Розробникам доводиться вирішувати не тільки технологічні питання, а й проблему організації випробувань далекобійних систем у країні, де повноцінний полігон для перевірки всіх можливостей ракети фактично обмежений територією та умовами війни.
Розвиток таких систем відбувається паралельно з іншими українськими ракетними програмами. Зокрема, Мілітарі 24 писав про нові українські керовані авіабомби, а також про нові українські розробки у сфері ракетного озброєння.
"Тижні, не місяці" - але точну дату не називають
Найважливіша заява Fire Point стосується саме FP-7. Якщо прогноз Ірини Терех справдиться, ракета може перейти до бойового застосування вже найближчими тижнями.
Втім, конкретних дат компанія не називає, а сама ракета ще має пройти передбачені процедури військового тестування та кодифікації. Тому правильніше говорити не про гарантований запуск бойового застосування у визначений день, а про очікування виробника щодо завершення цього процесу.
Щодо FP-9 ситуація складніша. Ракета ще перебуває на етапі льотних випробувань, а її заявлена дальність понад 800 кілометрів фактично змушує розробників шукати можливості перевіряти систему в умовах реальної війни. У підсумку Fire Point одночасно наближає до війська одну балістичну ракету і продовжує випробування іншої, значно далекобійнішої системи, яка потенційно може стати наступним кроком у розвитку українського ракетного озброєння.