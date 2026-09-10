Об этом генеральный директор Fire Point Ирина Терех рассказала в ходе международной оборонной выставки MSPO-2026 в Польше, сообщает NV. По ее словам, FP-7 уже прошла два из трех основных этапов испытаний, поэтому компания ожидает, что ракета будет введена в эксплуатацию в достаточно короткие сроки.

FP-7 остался один этап испытаний

Ирина Терех пояснила, что проект FP-7 успешно прошел два из трех этапов испытаний. По ее словам, теперь компания ожидает, что ракета поступит в эксплуатацию "очень скоро", причем речь, по ее оценке, идет именно о неделях, а не месяцах.

Это означает, что FP-7 уже находится на завершающей стадии пути от разработки до военного применения. В то же время конкретную дату начала боевого использования представительница компании не назвала, поэтому озвученный срок следует воспринимать именно как прогноз производителя, а не гарантированную дату.

О развитии украинской ракетной программы Fire Point "Милитари 24" уже рассказывал ранее, когда речь шла о перспективах создания украинских баллистических ракет и их месте среди дальнобойных средств поражения.

Как ракета проходит путь к войскам

По словам Ирины Терех, испытания баллистических ракет состоят из нескольких последовательных этапов. Сначала отдельно проверяют сами системы и подсистемы ракеты в наземных и лабораторных условиях. Речь идет, в частности, о ракетном двигателе, навигационном оборудовании и других компонентах.

После этого начинаются летные испытания на территории Украины, в ходе которых проверяется уже комплексная работа ракеты в полете.

Третьим этапом становится военное тестирование. Представительница Fire Point отметила, что оно проходит в рамках процедуры кодификации, хотя этот процесс можно также назвать военным развертыванием.

Именно прохождение этих процедур является необходимой частью перехода перспективного изделия к полноценному использованию Силами обороны. Поэтому заявление о прохождении двух этапов для FP-7 свидетельствует о существенном прогрессе проекта, хотя окончательное решение о ее оперативном применении зависит от завершения всех необходимых процедур.

FP-9 уже проходит летные испытания

Другая ракета Fire Point, FP-9, находится на более раннем этапе. По словам Тереха, сейчас она проходит летные испытания.

Особенность FP-9 заключается в значительно большей дальности. Ранее сообщалось, что она может превышать 800 километров, поэтому ее сравнивают с американской баллистической ракетой ATACMS.

Именно большая дальность создает для разработчиков отдельную проблему с испытаниями. В Украине просто не хватает пространства, чтобы полностью проверить такую ракету в пределах доступных полигонов.

Поэтому в Fire Point допускают ситуацию, при которой отдельные этапы испытаний FP-9 могут фактически переходить в военное применение. Ирина Терех прямо указала, что из-за ограниченных возможностей для испытаний дальнобойной ракеты компании, возможно, придется начать ее тестирование непосредственно во время применения против российских целей.

FP-9 представляет собой совершенно иной вызов

В случае с FP-7 компания уже говорит о скором завершении испытательного цикла, тогда как FP-9 только проходит летные испытания, поэтому эти два проекта находятся на разных стадиях готовности.

При этом само появление FP-9 показывает, насколько далеко продвинулась украинская ракетная программа. Разработчикам приходится решать не только технологические вопросы, но и проблему организации испытаний дальнобойных систем в стране, где полноценный полигон для проверки всех возможностей ракеты фактически ограничен территорией и условиями войны.

Разработка таких систем происходит параллельно с другими украинскими ракетными программами. В частности, "Милитари 24" писал о новых украинских управляемых авиабомбах, а также о новых украинских разработках в сфере ракетного вооружения.

"Недели, а не месяцы" – но точную дату не называют

Самое важное заявление Fire Point касается именно FP-7. Если прогноз Ирины Терех оправдается, ракета может перейти к боевому применению уже в ближайшие недели.

Впрочем, конкретных дат компания не называет, а сама ракета еще должна пройти предусмотренные процедуры военных испытаний и кодификации. Поэтому правильнее говорить не о гарантированном начале боевого применения в определенный день, а об ожиданиях производителя относительно завершения этого процесса.

Что касается FP-9, то ситуация сложнее. Ракета пока находится на этапе летных испытаний, а ее заявленная дальность свыше 800 километров фактически вынуждает разработчиков искать возможности проверить систему в условиях реальной войны. В итоге Fire Point одновременно приближает к войскам одну баллистическую ракету и продолжает испытания другой, значительно более дальнобойной системы, которая потенциально может стать следующим шагом в развитии украинского ракетного вооружения.