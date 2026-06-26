Рівень протидії росіян нульовий, – Стерненко заінтригував роботою FPV-дронів нового покоління

Українські FPV-дрони нового покоління вже працюють по ближній і середній логістиці росіян на значній глибині. За першими результатами застосування, вони можуть уражати цілі за десятки кілометрів, а російські засоби РЕБ поки не здатні ефективно їм протидіяти.

Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко в ефірі 24 Каналу розповів, чим важливі ці дрони для фронту. За його словами, Україна має перемагати росіян у кожному інноваційному циклі, адже ворог рано чи пізно шукатиме відповідь на нові технології.

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Що відомо про FPV-дрони нового покоління?

Стерненко пояснив, що FPV-дрони нового покоління потрібні передусім для знищення ближньої та середньої логістики росіян. Йдеться про роботу по транспорту, техніці та інших цілях, які забезпечують окупантів на фронті й у тилових районах.

Це FPV-дрони нового покоління. Ми їх характеризуємо як незамінний і дуже хороший інструмент для винищення ближньої та середньої логістики противника на глибину до 100 кілометрів,

– сказав радник міністра оборони.

За його словами, одна з бригад, яка тільки почала застосовувати такі дрони, вже показує серйозні результати. Під час робочої розмови військові повідомили, що середня глибина ураження становить приблизно 40 – 44 кілометри.

Окремо Стерненко звернув увагу на російську протидію. Він розповів, що публікував відео, де такі дрони знищують російський транспорт із засобами радіоелектронної боротьби на борту. Однак навіть РЕБ не завадив дронам долетіти до цілей.

Поки що рівень протидії росіян на нульовому рівні,

– наголосив Стерненко.

Водночас він не виключає, що протягом найближчих 3 – 6 місяців росіяни спробують знайти відповідь на ці дрони. Саме тому Україна вже працює з виробниками над наступним етапом розвитку технології, щоб на момент появи російської протидії мати нові рішення.

У Міністерстві оборони є стратегічне завдання – перемагати росіян у кожному інноваційному циклі. І я впевнений, що з цим поколінням FPV-дронів саме так і буде,

– зазначив засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка".

Найближчим часом очікуються і поставки таких дронів за державними контрактами. Водночас, за словами Стерненка, військо потрібно посилювати вже зараз, зокрема завдяки зборам.

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Стерненко пояснив, чим важливі FPV-дрони нового покоління: дивіться відео