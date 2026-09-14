Уже відомі для ЗСУ: французькі авіабомби AASM HAMMER інтегрують на винищувачі Gripen для України

Франція розпочала роботу з адаптації керованих авіабомб AASM HAMMER для використання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, які готуються передати Україні. Це рішення дозволить суттєво розширити список авіаційних платформ, здатних застосовувати високоточне озброєння Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Як Франція надає Україні військову підтримку?

Париж прагне розпочати базову підготовку українських пілотів на французьких винищувачах Rafale. Паралельно тривають роботи з технічної адаптації шведських літаків під французькі високоточні боєприпаси.

France would like to begin the initial training of Ukrainian pilots on the Rafale fighter jet. At the same time, engineers are working to adapt the AASM Hammer bomb for the Gripen fighter jet. https://t.co/XNU65iKCog — French Aid to Europe (@aidefranceukr) September 14, 2026

Наразі українські військові льотчики застосовують керовані авіабомби AASM HAMMER із радянських літаків МіГ-29, Су-27 та Су-25, а також із французьких Mirage 2000-5F. Усі ці машини мають суттєві обмеження щодо ресурсу, чисельності та наявності запасних частин.

Розширення флоту та переваги озброєння

Україна очікує на першу партію з 32 винищувачів JAS 39 Gripen модифікацій C/D та E, а загальна потреба в майбутньому може сягати до 150 одиниць. Вживані літаки надійдуть раніше за нові замовлення, тому завчасне розширення номенклатури їхнього озброєння є логічним кроком.

Головна перевага бомб AASM HAMMER полягає у наявності твердопаливного прискорювача, а у новітній версії XLR – турбореактивного двигуна.

Це дозволяє здійснювати пуски з низької висоти, не наражаючи літак-носій на ризик ураження ворожою протиповітряною обороною.

Крім безпосередніх постачань озброєння, Франція планує розгорнути локалізоване виробництво бомб AASM HAMMER безпосередньо в Україні. У шведській компанії Saab підтверджують, що їхня авіаційна платформа повністю відкрита для інтеграції будь-яких нових типів зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Франція та Україна домовлялися про можливе придбання до 100 винищувачів Rafale з початком постачань у 2028 році.