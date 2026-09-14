Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Як Франція надає Україні військову підтримку?

Париж прагне розпочати базову підготовку українських пілотів на французьких винищувачах Rafale. Паралельно тривають роботи з технічної адаптації шведських літаків під французькі високоточні боєприпаси.

Наразі українські військові льотчики застосовують керовані авіабомби AASM HAMMER із радянських літаків МіГ-29, Су-27 та Су-25, а також із французьких Mirage 2000-5F. Усі ці машини мають суттєві обмеження щодо ресурсу, чисельності та наявності запасних частин.

Розширення флоту та переваги озброєння

Україна очікує на першу партію з 32 винищувачів JAS 39 Gripen модифікацій C/D та E, а загальна потреба в майбутньому може сягати до 150 одиниць. Вживані літаки надійдуть раніше за нові замовлення, тому завчасне розширення номенклатури їхнього озброєння є логічним кроком.

Головна перевага бомб AASM HAMMER полягає у наявності твердопаливного прискорювача, а у новітній версії XLR – турбореактивного двигуна.

Це дозволяє здійснювати пуски з низької висоти, не наражаючи літак-носій на ризик ураження ворожою протиповітряною обороною.

Крім безпосередніх постачань озброєння, Франція планує розгорнути локалізоване виробництво бомб AASM HAMMER безпосередньо в Україні. У шведській компанії Saab підтверджують, що їхня авіаційна платформа повністю відкрита для інтеграції будь-яких нових типів зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Франція та Україна домовлялися про можливе придбання до 100 винищувачів Rafale з початком постачань у 2028 році.