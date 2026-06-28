Легендарні гелікоптери Британії почнуть скидати на ворога рої БпЛА, – The Telegraph

Британські військові хочуть перетворити легендарні гелікоптери Chinook на носії дронів. Під час польоту вони зможуть скидати на ворога рої автономних безпілотників.

Вертоліт Chinook десятиліттями був основною транспортною машиною британської армії. Він доставляв військових і техніку на поле бою. Тепер командування вирішило кардинально змінити його роль. Про це пише The Telegraph.

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Як по-новому будуть використовувати гелікоптери Chinook?

Наразі вже тривають випробування, під час яких із задньої рампи Chinook запускають автономні безпілотники. У війську вважають, що це може докорінно змінити спосіб використання двогвинтових гелікоптерів. Їхні екіпажі отримають безпрецедентні можливості для ураження цілей роями дронів.

Поки що випробування проводять із FPV-дронами, якими після запуску з вертольота керує оператор за допомогою пульта та окулярів.

Модернізація Chinook зробить британську армійську авіацію щонайменше у 10 разів смертоноснішою. Таку думку висловив командир 1-ї авіаційної бойової бригади британської армії Нік Інгліш.

За його словами, нова концепція відкриває можливості, яких раніше не існувало.

За словами бригадира, дрони зможуть летіти попереду Chinook і вести розвідку, передаючи зображення цілей на відстані до 20 кілометрів. У майбутньому вертоліт зможе запускати до 16 більших безпілотників зі спеціальних контейнерів. Їх планують оснащувати засобами радіоелектронної боротьби для придушення систем противника, а також ракетним озброєнням. У такому разі Chinook фактично перетвориться на носій ударних дронів.

Він також допустив використання вертольотів для запуску дронів поблизу кораблів так званого "тіньового флоту".

"Ми фактично переписуємо всю доктрину застосування Chinook у бойових операціях. Це фундаментальна зміна того, як ми воюватимемо", – сказав командир.

Випробування тривають уже близько року і можуть завершитися вже за півтора року. Командування сподівається, що вже через 12 – 18 місяців Chinook зможуть виконувати бойові завдання з цілим комплектом безпілотників на борту.

Наступного року авіапарк Chinook поповниться 14 новими версіями зі збільшеною дальністю польоту. Нові вертольоти виробництва Boeing матимуть удвічі більшу дальність польоту, можливість дозаправлення у повітрі та зможуть перевозити до 55 військових або 10 тонн вантажу.

Chinook працюватиме разом у зв'язці з ударними вертольотами Apache, дозволяючи екіпажам обох типів машин спільно атакувати противника. Поки Apache завдаватиме удару, Chinook зможе придушувати ціль засобами РЕБ.

Зауважимо, що гелікоптери Chinook перебувають на озброєнні британської армії з 1981 року. Вони брали участь у війні в Перській затоці, операціях в Африці, Європі, Іраку та Афганістані.

Нині Велика Британія використовує приблизно 51 такий вертоліт, які базуються на авіабазі RAF Odiham.

Поточний етап випробувань проводять у межах проєкту Hornets Nest. Його головна мета – забезпечити безпечний запуск безпілотників із Chinook відповідно до всіх нормативних та юридичних вимог. Паралельно реалізується проєкт Nyx вартістю 10 мільйонів фунтів, який передбачає створення автономних безпілотників для спільної роботи з новітніми ударними вертольотами AH-64E Apache. Такі дрони виконуватимуть найризикованіші завдання – розвідку, радіоелектронну боротьбу та пошук цілей. Їх планують почати впроваджувати в бойові підрозділи до 2030 року.

До слова, раніше стало відомо, що Велика Британія успішно випробувала нові далекобійні ракети. Вони можуть вражати цілі на відстані понад 480 кілометрів. Якщо програму завершать успішно, перші серійні ракети можуть передати Україні вже наступного року.