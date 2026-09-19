Чому нові реактивні "Шахеди" настільки небезпечні: ЗМІ показали їхні "нутрощі"

Росія почала активно використовувати проти українських міст нові реактивні безпілотники – "Герань-4 Seeker". Вони можуть розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину та літати на висоті до 8 кілометрів.

Журналісти "Схем" дослідили один із таких дронів, який вцілів після атаки, та з'ясували, які технології роблять його складнішою ціллю для української ППО.

Чим небезпечний дрон "Герань-4 Seeker"?

Цей безпілотник оснащений китайським двигуном TG-2000. Він дозволяє "Герані-4" долати понад 700 кілометрів, а висока швидкість і значна висота польоту ускладнюють його перехоплення.

Російські оператори можуть керувати "Геранями" дистанційно в режимі реального часу. Для зв'язку дрони мають Mesh-модем і SIM-картки. Також безпілотники оснащені камерою, яка працює вдень і вночі, та має потужне збільшення.

Крім того, дрон обладнаний 16-канальною CRPA-антеною. Вона підвищує стійкість безпілотника до радіоелектронних перешкод, тому для його придушення може знадобитися значно більше засобів РЕБ.

Елементи, які роблять нові "Герані" складними для перехоплення цілями / Фото "Радіо Свобода"

Новий реактивний дрон тероризує Україну: дивіться відео

Реактивну "Герань-4" вперше помітили у травні 2026 року. Тоді безпілотник зафіксував український дрон-перехоплювач.

За даними ГУР, базова версія "Герані-4 Seeker" має довжину близько 3,6 метра та розмах крил 3,05 метра. Її максимальна злітна маса становить до 450 кілограмів, а бойова частина важить близько 50 кілограмів.