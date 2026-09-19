Журналисты "Схем" изучили один из таких дронов, уцелевший после атаки, и выяснили, какие технологии делают его более сложной целью для украинской ПВО.

Почему дрон "Герань-4 Seeker" опасен?

Этот беспилотник оснащен китайским двигателем TG-2000. Он позволяет "Герань-4" преодолевать более 700 километров, а высокая скорость и значительная высота полета затрудняют его перехват.

Российские операторы могут управлять "Геранями" дистанционно в режиме реального времени. Для связи дроны оснащены Mesh-модемом и SIM-картами. Также беспилотники оснащены камерой, которая работает днем и ночью и имеет мощное увеличение.

Кроме того, дрон оснащен 16-канальной CRPA-антенной. Она повышает устойчивость беспилотника к радиоэлектронным помехам, поэтому для его подавления может потребоваться значительно больше средств РЭБ.

Элементы, которые делают новые "Герани" сложными для перехвата целями / Фото "Радио Свобода"

Новый реактивный дрон терроризирует Украину: смотрите видео

Реактивную "Герань-4" впервые заметили в мае 2026 года. Тогда беспилотник зафиксировал украинский дрон-перехватчик.

По данным ГУР, базовая версия "Герань-4 Seeker" имеет длину около 3,6 метра и размах крыльев 3,05 метра. Ее максимальная взлетная масса составляет до 450 килограммов, а боевая часть весит около 50 килограммов.