Новий "Шахед Сікер" розпізнає цілі за кілометри: "Флеш" розкрив деталі

Росія дедалі частіше атакує Україну новими реактивними дронами. Серед них – "Герань-4 Сикер". Ворог встановив на нього систему оптичного наведення, завдяки чому безпілотник може самостійно наводитися на ціль.

У новому дописі в соцмережах радник президента з технологічний питань Сергій "Флеш" Бескрестнов назвав дальність, на якій "Герань-4 Сикер" може самостійно розпізнати ціль за допомогою камери та захопити її для автоматичного наведення.

Як "Герань-4 Сикер" розпізнає цілі?

За словами Флеша, дальність автоматичного захоплення цілі цим "Шахедом" залежить від її розміру та умов видимості.

За хорошої погоди локомотив або окремий будинок серед інших будівель дрон може захопити на відстані приблизно 5 – 6 кілометрів.

Великі та добре помітні об'єкти, зокрема корабель у морі, торговельний центр чи великий склад, система може розпізнати на відстані до 10 кілометрів.

Як наводиться на ціль "Шахед Сикер": дивіться відео

Нагадаємо, що Росія модернізувала реактивний дрон "Герань-4 Сикер", встановивши на нього систему оптичного наведення. Вона дає змогу безпілотнику самостійно наводитися на ціль навіть після втрати зв'язку на останньому етапі польоту.

У носовій частині встановили оптичний модуль, а також додаткову ширококутну камеру Dahua з оглядом 180 градусів. Її можуть використовувати для спостереження за місцевістю або виявлення дронів-перехоплювачів.

"Герань-4 Сикер" може летіти зі швидкістю до 500 кілометрів на годину, долати до 550 кілометрів і нести близько 50 кілограмів вибухівки.

Через високу швидкість такі дрони складніше збивати.