До 300 тисяч гривень на військову технологію: у Львові оголосили конкурс для оборонних стартапів

Розвиток вітчизняного defense-tech сектору дедалі більше спирається на підтримку інженерних команд ще на етапі створення прототипів. В Україні запустили нову грантову ініціативу, покликану прискорити вихід перспективних військових технологій на полігонні випробування.

Муніципальна влада Львова запустила спеціальну грантову програму для інженерів і розробників технологій сектору безпеки й оборони із загальним бюджетом 650 тисяч гривень. Про це повідомила Львівська міська рада.

За результатами конкурсу визначать трьох переможців серед розробників оборонних рішень. За перше місце проєкт отримає 300 тисяч гривень, за друге – 200 тисяч гривень, а за третє – 150 тисяч гривень на розвиток виробництва чи доопрацювання зразків.

Вимоги до команд та умови подачі заявок

Участь у відборі відкрита для новостворених юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на території Львівської міської територіальної громади не більше року тому, а також тих команд, які лише планують офіційну реєстрацію. Ключовою кваліфікаційною вимогою є склад команди: щонайменше два профільні фахівці у сфері defense-tech технологій.

Прийом заявок триватиме до 3 грудня 2026 року включно. Претенденти мають надати пакет документів через Центр надання адміністративних послуг чи сервіс електронних звернень, а також заповнити обов'язкову реєстраційну форму. Повний перелік документів та умови регламентуються положенням міськради.

Чому локальні гранти важливі для фронту

В умовах сучасної технологічної війни високої інтенсивності швидкість прототипування та випробувань систем радіоелектронної боротьби, компонентів безпілотних систем і засобів зв'язку безпосередньо залежить від доступності первинного капіталу.

Подібні програми мікрогрантів дозволяють інженерним групам закривати базові витрати на закупівлю комплектуючих, 3D-друк та первинні польові тести ще до виходу на великі кластерні платформи на зразок Brave1, скорочуючи цикл від креслення до бойового застосування на передовій.