З'явилися фото пускових Harpoon і NSM, які Україна 4 роки тримала у таємниці

4 липня Володимир Зеленський опублікував відео з робочої поїздки на Одещину. У ньому вперше показали пускову установку американського протикорабельного комплексу Harpoon.

Насправді протикорабельні ракети Harpoon перебувають на озброєнні у ВМС України з 2022 року. Однак до цього часу вигляд пускової цих комплексів був таємницею. На це звертає увагу Defense Express.

Дивіться також Україна готує інфраструктуру та навчання для запуску шведських Gripen, – Зеленський

Який вигляд має секретна пускова установка Harpoon?

На оприлюднених кадрах можна побачити, що Україна отримала варіант пускової, встановленої у морському контейнері та з чотирма транспортно-пусковими контейнерами.

Який вигляд має пускова установка Harpoon: дивіться відео

I began my working trip to the Odesa region by holding a coordination meeting with the Command of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, focused on security issues in the southern region.



Primary attention was given to countering constant Russian air attacks with… pic.twitter.com/9fo5wvf6Xt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Ракети Harpoon – це американська розробка ще 70-их років. Однак сьогодні у США їх модернізують. Так, минулого року Boeing провела випробування оновленої версії Harpoon Block II Update.

Пускова для ракет Harpoon / Фото Офіс президента

Довідка: Harpoon – протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів. Вона запускатися з кораблів, літаків, підводних човнів або берегових установок. Ракета важить близько 550 кілограмів, має бойову частину приблизно 220 кілограмів і залежно від модифікації може вражати цілі на відстані від 140 до понад 300 кілометрів. Harpoon летить дуже низько над водою, що ускладнює її виявлення та перехоплення. Вона здатна самостійно знаходити й уражати кораблі навіть без точних координат цілі.

Крім Harpoon, на фото, опублікованих Офісом президента, можна побачити пускову протикорабельного комплексу NSM (Naval Strike Missile) від норвезької компанії Kongsberg. Цікаво, що раніше про постачання цих ПРК Україні офіційно не повідомляли.

Пускова установка ПРК NSM / Фото Офіс президента

Ще у 2022 році Reuters писало, що США розглядали передачу Україні протикорабельних ракет Harpoon і NSM.

У 2023 році польське видання Defence24 розповідало про переговори щодо закупівлі Україною NSM у Польщі.

Журналісти звернули увагу, що показана на фото пускова установка відрізняється від польської: вона має однотонне забарвлення та встановлена не на шасі Jelcz, а на вантажівці із системою "мультиліфт".

Довідка: NSM – норвезька дозвукова крилата ракета компанії Kongsberg Defence & Aerospace. Вона може вражати кораблі та наземні цілі. Ракета має довжину близько 4 метрів, важить понад 400 кілограмів і несе бойову частину масою 120 кілограмів. Під час польоту NSM використовує інерційну систему навігації та GPS, а на фінальному етапі самостійно знаходить і розпізнає ціль за допомогою інфрачервоної головки самонаведення.