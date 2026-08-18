З 50 тисяч доларів до мільйонів: як іноземці інвестують в українську оборонку

Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 допомагає українським виробникам залучити грантове та кредитне фінансування, а також налагодити контакти з іноземними інвесторами. Протягом повномасштабного вторгнення інвестиції значно зросли, що доводить якість української оборонної продукції.

Про це 24 Каналу розповіла операційна директорка Brave1 Ірина Заболотня, зазначивши, що навіть попри ризики через безпекову ситуацію, іноземці зацікавленні у інвестуванні української оборонки. Команда працює щодня, щоб забезпечити наших військових усім необіхдним, зберегти їхнє життя та максимально швидко примусити Росію до миру.

Іноземці інвестують в українську оборонку

Директорка Brave1 зазначила, що головна мета інвесторів в Україні – інвестувати команди, які зможуть довести ідею до продукту, який використовується в великих масах. Тому насамперед, коли інвестори оглядають продукт, їм важливо зрозуміти, чи буде він результативним.

Очевидно, що в Україні вони зіштовхуються зі щоденними обстрілами та нестабільним фронтом, де кожного дня відбуваються бойові зіткнення. Тому важливий ризик-менеджмент.

Однак ми теж не забуваємо, що інвестиції в українські компанії почало зростати з 50 тисяч доларів до мільйонів. Тому кожен раз, коли інвестор розглядає, що є потреба інвестувати в українську компанію, він оцінює свої ризики і можливості для того, щоб профінансувати дуже класну ідею з сильною командою, з командою, яка отримує дуже швидкий відгук від користувача, з тими ризиками, що може бути знищено виробництво чи певний час припинено виробництво цих продуктів,

– пояснила вона.

Заболотня зазначила, що основні інвестори – це венчурні фонди. Якщо, наприклад, розглядати США, то це фонди сімейного типу, тобто приватні. Кожного місяця формується перелік українських компаній, які шукають інвесторів. І саме Brave1 допомагає їм знайти зв'язок з інвесторами за кордоном і в Україні.

Заболотня про іноземних інвесторів: дивіться відео

"Завжди, коли ми допускаємо якихось інвесторів в українську defens-екосистему, з нашої сторони вони також проходять перевірку. Те саме іде і по наших виробниках, коли ми видаємо гранти чи долучаємо їх до нашої екосистеми. Вони проходять юридичну перевірку щодо інформації про власників, зв'язки з санкціями, зв'язки з недружніми країнами. І, звісно, для нас дуже важливо, що коли ми створюємо нове середовище, щоб воно було безпечно для всіх, хто в ньому перебуває", – сказала директорка.

Вона підсумувала, що одним з основних завдань Brave1 є допомога інвесторам знайти виробника, а військовим – продукт, який вони будуть виробляти. В такий спосіб українська армія отримує новітні розробки, які є на кілька кроків вперед, ніж у ворога.