Об этом 24 Каналу рассказал операционный директор Brave1 Ирина Заболотня, отметив, что даже несмотря на риски, связанные с обстановкой в сфере безопасности, иностранцы заинтересованы в инвестировании в украинскую оборонную промышленность. Команда работает ежедневно, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым, сохранить их жизни и максимально быстро заставить Россию пойти на мир.

Иностранцы инвестируют в украинскую оборонную промышленность

Директор Brave1 отметила, что главная цель инвесторов в Украине – вкладывать средства в команды, способные довести идею до продукта, который будет использован в больших масах. Поэтому, прежде всего, когда инвесторы оценивают продукт, им важно понять, будет ли он эффективным.

Очевидно, что в Украине они сталкиваются с ежедневными обстрелами и нестабильной обстановкой на фронте, где каждый день происходят боевые столкновения. Поэтому важен риск-менеджмент.

Однако мы тоже не забываем, что инвестиции в украинские компании начали расти с 50 тысяч долларов до миллионов. Поэтому каждый раз, когда инвестор рассматривает возможность инвестирования в украинскую компанию, он оценивает свои риски и возможности, чтобы профинансировать очень классную идею с сильной командой, с командой, которая получает очень быструю обратную связь от пользователя, с учетом тех рисков, что производство может быть уничтожено или на определенное время приостановлено,

– пояснила она.

Заболотня отметила, что основные инвесторы – это венчурные фонды. Если, например, брать США, то это фонды семейного типа, то есть частные. Каждый месяц формируется список украинских компаний, которые ищут инвесторов. И именно Brave1 помогает им наладить контакты с инвесторами за рубежом и в Украине.

Заболотня об иностранных инвесторах: смотрите видео

"Всякий раз, когда мы допускаем каких-либо инвесторов в украинскую оборонную экосистему, с нашей стороны они также проходят проверку. То же самое касается и наших производителей, когда мы выдаем гранты или привлекаем их в нашу экосистему. Они проходят юридическую проверку на предмет информации о владельцах, связей с санкциями, связей с недружественными странами. И, конечно, для нас очень важно, что при создании новой среды она должна быть безопасной для всех, кто в ней находится", – сказала директор.

Она подытожила, что одной из основных задач Brave1 является помощь инвесторам в поиске производителя, а военным – продукта, который они будут производить. Таким образом украинская армия получает новейшие разработки, которые на несколько шагов впереди, чем у врага.