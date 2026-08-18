Про це 24 Каналу розповіла операційна директорка Brave1 Ірина Заболотня, зазначивши, що навіть попри ризики через безпекову ситуацію, іноземці зацікавленні у інвестуванні української оборонки. Команда працює щодня, щоб забезпечити наших військових усім необіхдним, зберегти їхнє життя та максимально швидко примусити Росію до миру.

Іноземці інвестують в українську оборонку

Директорка Brave1 зазначила, що головна мета інвесторів в Україні – інвестувати команди, які зможуть довести ідею до продукту, який використовується в великих масах. Тому насамперед, коли інвестори оглядають продукт, їм важливо зрозуміти, чи буде він результативним.

Очевидно, що в Україні вони зіштовхуються зі щоденними обстрілами та нестабільним фронтом, де кожного дня відбуваються бойові зіткнення. Тому важливий ризик-менеджмент.

Однак ми теж не забуваємо, що інвестиції в українські компанії почало зростати з 50 тисяч доларів до мільйонів. Тому кожен раз, коли інвестор розглядає, що є потреба інвестувати в українську компанію, він оцінює свої ризики і можливості для того, щоб профінансувати дуже класну ідею з сильною командою, з командою, яка отримує дуже швидкий відгук від користувача, з тими ризиками, що може бути знищено виробництво чи певний час припинено виробництво цих продуктів,

– пояснила вона.

Заболотня зазначила, що основні інвестори – це венчурні фонди. Якщо, наприклад, розглядати США, то це фонди сімейного типу, тобто приватні. Кожного місяця формується перелік українських компаній, які шукають інвесторів. І саме Brave1 допомагає їм знайти зв'язок з інвесторами за кордоном і в Україні.

Заболотня про іноземних інвесторів: дивіться відео

"Завжди, коли ми допускаємо якихось інвесторів в українську defens-екосистему, з нашої сторони вони також проходять перевірку. Те саме іде і по наших виробниках, коли ми видаємо гранти чи долучаємо їх до нашої екосистеми. Вони проходять юридичну перевірку щодо інформації про власників, зв'язки з санкціями, зв'язки з недружніми країнами. І, звісно, для нас дуже важливо, що коли ми створюємо нове середовище, щоб воно було безпечно для всіх, хто в ньому перебуває", – сказала директорка.

Вона підсумувала, що одним з основних завдань Brave1 є допомога інвесторам знайти виробника, а військовим – продукт, який вони будуть виробляти. В такий спосіб українська армія отримує новітні розробки, які є на кілька кроків вперед, ніж у ворога.