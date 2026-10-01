Baykar показала дрон-камікадзе з вертикальним злетом і ретрансляцією KASIRGA

Новий KASIRGA компанія Baykar представила на оборонній виставці ADEX 2026 у Баку, де також показала відео випробувань вертикального злету апарата.

Дрон створювали спільно з Азербайджаном і розраховують використовувати як ударну або розвідувальну платформу.

Для Baykar це продовження помітного розширення лінійки безпілотників, адже компанія вже виходить далеко за межі класичного TB2 та працює як над палубним Bayraktar TB3, так і над значно більшими ударними системами.

BAYKAR’ın Azerbaycan’daki şirketi Bayraktar Teknoloji tarafından geliştirilen KASIRGA Dikey Kalkışlı Kamikaze İHA ilk kez görüntülendi! pic.twitter.com/dXKDIwlYVp — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 30, 2026

KASIRGA не потрібна катапульта

Найцікавіше в KASIRGA можна побачити ще до запуску. Апарат виконаний за схемою tail-sitter, тобто буквально "сидить на хвості" у вертикальному положенні, після чого чотири електричні ротори підіймають його у повітря.

Коли потрібна висота набрана, дрон змінює положення корпусу та переходить до горизонтального польоту на X-подібному крилі. Під час повернення процес відбувається у зворотному напрямку, тому окрема катапульта, рейкова пускова установка або злітна смуга йому не потрібні.

Для військового застосування це має цілком практичне значення. Пускову позицію можна розгорнути там, де немає простору для звичайного літакового БпЛА, а відмова від окремої стартової установки зменшує кількість обладнання, яке потрібно перевозити разом із комплексом.

При цьому KASIRGA зберігає одну з переваг мультикоптера - можливість зависнути над місцевістю. Для баражуючого боєприпасу це дає змогу не лише прямувати до заданого району, а й певний час вести спостереження перед продовженням місії.

33 кілограми і бойова частина до 4 кілограмів

Максимальна злітна маса KASIRGA становить 33 кілограми, а загальне корисне навантаження сягає 6 кілограмів. В ударній конфігурації до 4 кілограмів може припадати на бойову частину.

Для пошуку та супроводження цілей використовується гіростабілізована оптико-електронна система. Вона ж може виконувати роль розвідувального обладнання, коли KASIRGA використовується не як одноразовий ударний апарат, а як багаторазовий розвідник.

Ударна версія має заявлену дальність до 60 кілометрів і може залишатися в повітрі близько 30 хвилин. У розвідувальній конфігурації дальність зростає до 90 кілометрів, а тривалість польоту - до 50 хвилин.

За дальністю така версія вже потрапляє у той самий тактичний простір, де працюють так звані middle-strike системи. Наприклад, український Baton також має заявлену дальність до 90 кілометрів і тривалість польоту близько 50 хвилин, хоча конструктивно це зовсім інший літаковий БпЛА з катапультним стартом.

Bayraktar може працювати для KASIRGA ретранслятором

Ще цікавіша частина концепції стосується зв'язку. Baykar заявляє, що канал управління KASIRGA можна ретранслювати через Bayraktar TB2, важкий AKINCI або палубний Bayraktar TB3.

На практиці великий безпілотник, який перебуває високо в повітрі, може стати проміжною ланкою між оператором і KASIRGA. Такий підхід дозволяє частково обійти обмеження радіогоризонту та підтримувати зв'язок тоді, коли малий апарат заходить за складки місцевості.

Для TB3 подібна роль виглядає особливо цікавою, оскільки сам апарат створювали як значно автономнішу та важчу платформу, ніж TB2. Мілітарі 24 раніше розповідав, що Bayraktar TB3 уже застосовував високоточні ракети CIRIT, а складне крило дозволяє використовувати його з коротких палуб кораблів.

Якщо додати до цього функцію ретранслятора для менших ударних апаратів, великий Bayraktar фактично стає не тільки носієм власного озброєння і сенсорів, а ще й повітряним вузлом управління іншими дронами.

Великий дрон керує малими

Подібна архітектура добре вписується у загальний напрям розвитку безпілотної авіації, де окремий апарат поступово перестає бути самостійною одиницею.

Великий дрон може вести розвідку з висоти, передавати дані, підтримувати канал зв'язку та допомагати меншій ударній платформі працювати ближче до цілі. У такому випадку дальність застосування визначається вже не лише потужністю наземної антени.

Ця проблема добре знайома і за українським бойовим досвідом, де стійкість каналу управління стала однією з головних характеристик безпілотної системи. Мілітарі 24, наприклад, розповідав про український "Шмавік", у якому окрему увагу приділили захищеному радіоканалу та роботі у складному радіоелектронному середовищі.

У випадку KASIRGA Baykar пропонує вирішувати частину проблеми не лише на самому малому дроні, а й завдяки іншому безпілотнику, що знаходиться значно вище та має кращий радіогоризонт.

Baykar заходить у новий клас ударних дронів

KASIRGA помітно відрізняється від техніки, з якою Baykar стала відомою. TB2, TB3 та AKINCI є багаторазовими платформами, які можуть годинами перебувати в повітрі та застосовувати різне підвісне озброєння.

Новий апарат значно менший і в ударній конфігурації може працювати як баражуючий боєприпас. Таким чином Baykar заходить у сегмент між звичними FPV і великими ударними БпЛА.

Компанія вже демонструвала рух у цьому напрямку. Мілітарі 24 раніше писав і про значно більший турецький ударний БпЛА K2 з дальністю понад 2000 кілометрів, який може виконувати як одноразові, так і багаторазові місії.

KASIRGA працює на зовсім іншій дистанції, однак сам підхід схожий: одна платформа повинна мати кілька способів застосування, а межа між розвідником, баражуючим боєприпасом і звичайним багаторазовим БпЛА стає дедалі менш чіткою.

Найбільша особливість новинки Baykar при цьому полягає не у дальності 60 чи 90 кілометрів, оскільки для сучасних тактичних дронів такі показники вже не є унікальними. Цікавішим виглядає поєднання вертикального старту, можливості зависання, літакового режиму польоту та роботи в мережі з великими Bayraktar. У такій конфігурації KASIRGA стає частиною багаторівневої безпілотної системи, де один дрон може шукати ціль, інший підтримувати зв'язок, а третій безпосередньо виконувати удар.